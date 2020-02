Horoscope quotidien du Lundi 24 Février 2020 pour Lion

● Horoscope Lion – Amour

La Lune va vous rendre plus intransigeant que d’habitude envers votre conjoint ou partenaire, qui, sous l’influence de Saturne, ne sera pas prêt à faire des concessions. Des désaccords sont donc possibles. Si vous vivez seul, Saturne sera moins gênant : il se contentera de vous donner envie de stabilité et de sécurité en amour. Mais la Lune, elle, aura une influence plus délicate. Vous allez en effet être si exigeant que vous n’aurez pratiquement aucune chance de rencontrer quelqu’un à la hauteur de vos aspirations.

● Horoscope Lion – Argent

Les secteurs d’argent de votre Ciel ne subissent en ce moment l’influence ni de planètes bénéfiques ni d’astres négatifs, ce qui vous promet de la stabilité. Cela dit, avec Jupiter en cet aspect, vous pourrez peut-être améliorer votre situation ou, tout au moins, mettre en place des jalons en ce sens. Jupiter est un astre de succès et aussi l’une des planètes favorables sur le plan financier : la chance est donc possible.

● Horoscope Lion – Santé

Ce n’est sans doute pas maintenant le moment pour vous de rendre visite à un médecin ! Pluton, qui s’occupe de votre secteur santé, sera aidé par de nombreuses planètes, ce qui renforcera votre capacité à lutter contre microbes et virus. La maladie vous évitera soigneusement !

● Horoscope Lion – Travail

Pour votre avenir professionnel, il sera nécessaire de bien clarifier vos objectifs avant de prendre des décisions importantes. Si vous ne le faites pas, vous risquez de commettre de graves erreurs dès le départ.

● Horoscope Lion – Famille

Le secteur famille sera mis en vedette. La journée pourra être marquée par un événement important concernant certains de vos proches, événement qui n’aura aucune raison de ne pas être favorable. Pour certains, le présent mouvement céleste se traduira également par la naissance d’un bébé ou par un déménagement.

● Horoscope Lion – Vie sociale

Votre personnalité aura tendance à s’épanouir : vous serez moins secret, moins renfermé que d’ordinaire ; vous rechercherez davantage la compagnie des autres. Le moment serait donc bien choisi pour revoir d’anciens amis que vous avez un peu négligés. Vous aurez ainsi l’occasion d’évoquer de bons souvenirs, et votre moral ne s’en sera que meilleur.

● Horoscope Lion – Citation du jour

La sagesse fait durer, les passions font vivre (Chamfort).

● Horoscope Lion – Votre nombre de chance

277



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Lion – Clin d’oeil

Méfiez-vous de votre susceptibilité, qui complique vos rapports.

● Horoscope Lion – Fête à souhaiter

Modeste

Primitive