Horoscope quotidien du Lundi 24 Février 2020 pour Capricorne

● Horoscope Capricorne – Amour

Les amours des célibataires seront ce qu’ils en feront, par exemple consolider une relation existante. Il y aura donc du mariage dans l’air ! Mais il faudra dominer votre caractère, indépendant à l’extrême, si vous voulez que votre union éventuelle soit viable. Avec la présence de Saturne dans votre Ciel, certains natifs sentiront les limites de leur couple et seront tentés par des modes de relation attribuant une plus grande liberté à chacun des partenaires. Si vous êtes dans ce cas, faites un bilan objectif sans trop « charger » l’autre.

● Horoscope Capricorne – Argent

Vous voudrez satisfaire un de vos caprices, et la Lune en cet aspect risque de vous entraîner dans des dépenses impulsives, dépenses que vous seriez amené à regretter par la suite. Revenez vite à la réalité.

● Horoscope Capricorne – Santé

Mars sera là pour vous aider à soigner votre ligne. Pour faire fondre les quelques kilos qui vous gênent, ce sera pile le moment de vous y mettre. Pas question de vous martyriser pour autant. Optez pour un régime alimentaire à base de poisson et de légumes vapeur, quelques séances d’abdominaux ou de piscine, et beaucoup de sommeil…

● Horoscope Capricorne – Travail

Cette position de Jupiter mettra en lumière votre vie professionnelle. Vous aurez envie de briller, de réussir, et votre grande vivacité d’esprit vous aidera à faire des étincelles. Attention simplement à l’ambiance sur votre lieu de travail, qui sera plutôt tendue.

● Horoscope Capricorne – Famille

L’éducation de vos enfants vous causera un peu plus de soucis qu’à l’ordinaire, non pas parce qu’ils deviendront plus difficiles, mais parce que vous prendrez davantage conscience de vos responsabilités.

● Horoscope Capricorne – Vie sociale

Subissant l’influence de Pluton en aspect dysharmonique, vous aurez tendance à vous affirmer avec un peu trop d’emphase et à vous laisser emporter par vos opinions. Cela n’arrangera certainement pas vos rapports avec votre entourage. Tâchez d’être plus cool.

● Horoscope Capricorne – Citation du jour

Une fois le lion mort, il ne manque pas de braves pour lui arracher la crinière (proverbe turc).

● Horoscope Capricorne – Votre nombre de chance

601



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Capricorne – Clin d’oeil

Éclatez-vous en amour si vous en avez l’envie, mais ne jetez pas l’argent par les fenêtres pour autant.

● Horoscope Capricorne – Fête à souhaiter

Modeste

Primitive