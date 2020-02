Horoscope quotidien du Lundi 24 Février 2020 pour Cancer

● Horoscope Cancer – Amour

Avec cette configuration de Mars, votre couple risque d’en passer par une phase de turbulences. Il faudra composer avec les sautes d’humeur de chacun et des divergences de points de vue qui vous opposeront sur certains sujets. Pour les célibataires, des occasions de rencontres pourraient se présenter, mais rien ne dit que vous aurez envie de les saisir. Sans doute n’auront-elles pas assez d’importance à vos yeux pour qu’elles modifient vos plans. Un peu de séduction ne vous déplaira pas, mais rien de très concret. Vos priorités, pour l’instant, seront ailleurs.

● Horoscope Cancer – Argent

La présence de Vénus dans le secteur financier n’inspire a priori aucune inquiétude, car il s’agit d’une planète par nature assez positive. Cependant, l’aspect négatif de Vénus devrait vous inciter à vous montrer prudent. Couvrir votre entourage de cadeaux est très appréciable, à condition que votre générosité ne viennent pas compromettre l’équilibre de votre budget.

● Horoscope Cancer – Santé

Vénus vous incitera à prendre soin davantage de votre peau. Vous tenez beaucoup à avoir une peau resplendissante, la considérant comme une arme de séduction des plus efficaces. Sachez qu’elle sera plus belle, tendue, lisse et sans boutons, si vous évitez les produits raffinés, pain et sucres blancs notamment. Méfiez-vous également des fruits et légumes trop acides, comme les citrons, oranges, tomates, qui peuvent avoir un effet déminéralisant.

● Horoscope Cancer – Travail

Tenez compte du libre arbitre de vos interlocuteurs ou associés. Débrouillez-vous pour que votre action brille par sa cohérence. On attendra de vous efficacité et rapidité. Réveillez-vous !

● Horoscope Cancer – Famille

L’ambiance familiale sera animée et chaleureuse. Tant vos parents que vos enfants seront en excellente forme, ce qui, soucieux comme vous l’êtes de leur bien-être, vous apportera un profond sentiment de satisfaction et de paix.

● Horoscope Cancer – Vie sociale

Méfiez-vous de votre crédulité. Il y a beaucoup trop de manipulateurs de par le monde ! Alors, tenez-vous sur vos gardes et n’accordez pas votre confiance à quelqu’un sur sa simple bonne mine.

● Horoscope Cancer – Citation du jour

Qui chante, ses maux enchante (Cervantès).

● Horoscope Cancer – Votre nombre de chance

911



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Cancer – Clin d’oeil

N’allez pas chercher ailleurs le bonheur qui est à votre portée.

● Horoscope Cancer – Fête à souhaiter

Modeste

Primitive