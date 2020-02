Horoscope quotidien du Lundi 24 Février 2020 pour Balance

● Horoscope Balance – Amour

Envie de vous faire mutuellement plaisir, complicité… Mercure qui influence votre secteur couple se prête aux rapprochements. Seul danger : le mauvais influx de Neptune peut vous exposer à de trop nombreuses sollicitations extérieures, pas toujours au goût de votre conjoint ou partenaire ! Célibataire, le clin d’oeil de Vénus aura certainement pour effet de vous ragaillardir le coeur. Votre vie amoureuse va prendre une tournure enrichissante, notamment par la transformation d’une amitié en un sentiment beaucoup plus tendre.

● Horoscope Balance – Argent

L’influence de Saturne dans le secteur d’argent n’est pas très réjouissant. Saturne est en effet la planète de la restriction et des épreuves ! Pourtant, si vous vous montrez raisonnable et organisé, vous pourrez garder l’équilibre. Seuls les natifs inconscients, qui se lanceront dans des achats au-dessus de leurs moyens ou dans des placements et spéculations trop hasardeux, risquent un notable retour de bâton !

● Horoscope Balance – Santé

Votre santé dépendra cette fois essentiellement de votre comportement. Si vous êtes raisonnable, Mars vous dynamisera. Mais si vous tirez trop sur la corde, vous pourriez vous sentir fatigué et vous exposer à de petits risques accidentels.

● Horoscope Balance – Travail

Dans votre métier, vous ne vous laisserez pas faire facilement et ne supporterez que très difficilement que l’on vous donne des ordres ou que l’on vous impose quoi que ce soit. Heureusement, ce vent de révolte va s’essouffler très vite, avant de causer des dégâts irréparables.

● Horoscope Balance – Famille

En famille, l’ambiance sera tonique et agréable. Vos relations avec vos proches ne poseront aucun problème en cette journée. Vos parents ainsi que vos frères et soeurs seront vos meilleurs confidents, tandis que vos enfants mèneront leur vie avec enthousiasme et succès.

● Horoscope Balance – Vie sociale

Les astres vous conseilleront ce jour de vous intégrer totalement au groupe social ou professionnel auquel vous appartenez, d’accepter votre part de responsabilité. Vos qualités seront mieux appréciées et vos intérêts mieux servis si vous savez faire preuve de discrétion et de modestie. « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal).

● Horoscope Balance – Citation du jour

Sa plume est une deuxième langue pour l’homme (proverbe arabe).

● Horoscope Balance – Votre nombre de chance

517



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Balance – Clin d’oeil

Tenez-vous-en à vos méthodes éprouvées de travail et de gestion.

● Horoscope Balance – Fête à souhaiter

Modeste

Primitive