un salon populaire malgré un contexte compliqué ?

Emmanuel Macron se rendra samedi 22 février au Salon de l’agriculture. Une profession malmenée se retrouve dans la capitale. Un salon qui entend malgré tout rester un grand rendez-vous populaire. « Tout faire pour plaire aux plus jeunes comme aux plus âgés, avec plus de 4 000 animaux, et 372 races différentes. Des vaches comme les Charolaises, grandes stars du salon, avec leur égérie Idéale, ou leurs petits veaux », explique la journaliste Sophie Lanson en duplex du Salon de l’agriculture, porte de Versailles (Paris).

On trouve également des moutons, des chèvres, ou encore des volailles. « Les éleveurs espèrent ainsi croiser dans les allées entre 620 000 et 650 000 visiteurs, ce qui serait un peu plus qu’en 2019, avec ce slogan : ‘l’agriculture vous tend les bras’. Dans un contexte parfois difficile où les agriculteurs sont pointés du doigt, notamment sur les questions d’environnement, ils espèrent ‘se réconcilier avec le public’. À partir de samedi, les 1 000 exposants auront neuf jours pour essayer de faire passer ce message », conclut la journaliste.

