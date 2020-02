Salon de l’Agriculture: 5 chiffres sur la « ferme France »

Saviez-vous qu’il y a plus de visiteurs au Salon de l’Agriculture… que d’exploitations agricoles en France? L’an passé, cette grand-messe du monde agricole avait accueilli 633.213 visiteurs alors que selon le dernier recensement de 2016, la France compte 437.400 exploitations agricoles sur son territoire. Un chiffre qui paraît à des années-lumière de la situation de 1955. A l’époque, l’Hexagone en recensait en effet quelque 2,3 millions, même si la part de grandes exploitations était alors minime. Ce samedi 22 février et dans les prochains jours, personnalités politiques et simples curieux se presseront au Salon de l’agriculture pour arpenter les kilomètres entre les stands et découvrir les près de 2.700 animaux qui participent au concours général agricole ou déguster les milliers de produits du terroir présentés…

Il faut dire que le monde agricole déchaîne les passions. Autant il représente les produits du terroir et suscite l’engouement comme le montre la fréquentation croissante du Salon de l’agriculture. L’an passé, un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro montrait d’ailleurs que 85% des Français déclarait avoir une bonne, voire très bonne opinion des agriculteurs. Autant l’opinion publique devient chatouilleuse lorsque les pesticides viennent s’inviter dans le débat. La mise en place de zones de non-épandage à proximité des habitations avait ainsi échauffé les esprits –des deux côtés– ces derniers mois. De quoi ajouter encore au climat « d’agribashing » de plus en plus fréquemment pointé du doigt par les agriculteurs. Car si les pratiques agricoles évoluent et que le bio poursuit son essor, les changements sont-ils assez rapides pour répondre aux objectifs du gouvernement et aux attentes de la population?

Alors que les travaux sur la nouvelle mouture de la PAC qui doit arriver l’an prochain se poursuivent, la sphère politique devrait s’afficher cette année encore au chevet du secteur agricole. Un secteur en tension –en moyenne, un agriculteur ne gagne que 1.250 euros par mois selon MSA– mais un secteur stratégique sur le plan économique avec une production agricole française estimée à 73 milliards d’euros. Et les exportations de produits agricoles et agroalimentaires représentent 6,6 milliards d’euros… Zoom sur 5 chiffres clés du monde agricole français.