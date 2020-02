Aucun pays ne protège de manière appropriée la santé des enfants, leur environnement et leur avenir, selon les constatations d’un rapport publié conjointement par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Unicef. Ses auteurs alertent sur les menaces climatiques et commerciales qui s’intensifient, et appellent à repenser radicalement la santé de l’enfant.





