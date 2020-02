Hugo Clément : « Pourquoi je suis devenu végétarien »

Challenges. Vous êtes devenu végétarien comme la plupart de vos amis. C’est un phénomène générationnel ?

Hugo Clément. Ma génération et les suivantes sont très concernées par la souffrance animale. Mais je constate que la prise de conscience est beaucoup plus large et que l’on croise des végétariens et végétaliens de tous les âges aujourd’hui.

Quel a été le déclic pour vous ?

Il n’y a pas eu un événement ou une rencontre mais une évolution de plusieurs années. J’ai été un gros consommateur de viande, convaincu que c’était une source de protéines irremplaçable pour être en bonne santé. Et puis j’ai lu le livre de Jonathan Safran Foer Faut-il manger les animaux ? qui m’a ouvert les yeux et j’ai mené des enquêtes dans des élevages et des abattoirs qui ont fini de me convaincre. Je précise que je suis végétarien et pas végétalien, ni vegan, c’est-à-dire que je continue à manger du fromage et des œufs. Mais mes enquêtes m’ont appris qu’il est impossible aujourd’hui de manger de la viande en ayant l’assurance que les animaux n’ont pas été maltraités.

Vous n’avez pas eu de carences ?

Non. Je ne parle que de moi, mais je dors mieux, j’ai perdu un peu de poids même si ce n’était pas mon but. Je suis en meilleure forme. A ce stade, la science ne dit pas qu’il faut cesser de manger de la viande mais elle a démontré que ce n’est pas mauvais. Elle a aussi prouvé les effets d’une alimentation carnée et de la charcuterie dans certaines pathologies graves et la nécessité pour les habitants des pays riches d’augmenter la part végétale de leur alimentation.

Que pensez-vous des activistes qui saccagent des boucheries ?

Je condamne les dégradations de boucheries. Mais attention aux mots. Ce n’est pas du terrorisme comme je l’entends parfois, c’est de la délinquance qui doit être sanctionnée.

Mais vous considérez qu’il est légitime de pénétrer par effraction dans un abattoir ou un élevage ?

Oui, d’autant que les intrusions dont j’ai été témoin n’ont causé aucun dégât, n’ont pas perturbé les animaux ou les personnes qui y travaillent. Au passage, je ne considère pas les employés d’abattoirs ou les éleveurs comme personnellement coupables de cette situation. Il me paraît nécessaire d’aller voir ce qui se passe dans ces endroits de souffrance. Le préjudice causé par l’entrée d’observateurs pacifiques est bien minime en comparaison avec l’horreur qui y règne.

L’élevage est parfois la dernière activité économique en zones rurales. Que proposez-vous pour la remplacer ?

Je constate que c’est une activité non viable écologiquement et économiquement qui ne perdure qu’avec des subventions considérables et au prix de souffrances subies par les hommes et les animaux. Je propose qu’on oriente les aides vers des activités durables, vertueuses pour la planète et qui rendent leur fierté à ceux qui les exercent.

Vous ne seriez pas triste qu’il n’y ait plus de vaches paisibles dans les pâturages ?

Les vaches que nous connaissons aujourd’hui sont des machines à produire du lait en quantité considérable. Elles sont le fruit d’une sélection méthodique et vivent une existence difficile, rien à voir avec la carte postale. Je ne les regretterai pas. En revanche, il peut exister certaines races qui perdurent en liberté.