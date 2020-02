Deux sésames à prendre en CONCACAF  

Nouveau format adopté dans les qualifications de la CONCACAF

Deux billets pour la Coupe du Monde Féminine U-20 en jeu

Les hôtes (Costa Rica et Panama) qualifiés d’office

Le Costa Rica et le Panama co-organiseront la prochaine Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA et disposent ainsi d’une place assurée dans le tournoi à titre d’hôtes. Les qualifications de la CONCACAF ne mettent donc en jeu que deux billets mondialistes pour compléter le contingent de quatre représentants de la région.

Championnat Féminin U-20 2020 de la CONCACAF

📆 Dates : 22 février – 8 mars

📍 Lieu : République Dominicaine

🏟 Stades : Estadio Félix Sánchez (Saint-Domingue), Estadio Panamericano (San Cristóbal)

Les favoris habituels ont répondu présent : les États-Unis, quintuples champions continentaux, le Canada, double vainqueur de l’épreuve, et le Mexique sacré dans la dernière édition.

Laura Harvey et Rhian Wilkinson, respectivement sélectionneuse des Stars and Stripes et des Canucks, fêteront leur baptême du feu en République dominicaine. De son côté, le Mexique évoluera sous la houlette de Mónica Vergara, déjà connue pour avoir conduit El Tri en finale de la Coupe du Monde Féminine U-17 en 2018.

« Le nouveau format impose un calendrier exigeant et nous devrons veiller à bien nous organiser pour utiliser toutes nos joueuses pendant le tournoi. J’ai hâte de voir le rendement de mon équipe sur le terrain. J’espère que la compétition nous permettra de progresser au niveau collectif et révèlera des individualités », a commenté Harvey sur le site de la sélection américaine.

Nouveau système de compétition

Dans cette confédération, la compétition préliminaire de la Coupe du Monde a débuté en juillet 2019 par un premier tour entre dix pays, qui s’est conclu par la qualification pour l’étape finale du Guyana, de Sainte-Lucie, de Saint-Kitts-et-Nevis et de la Grenade.

Le deuxième tour, qui commence le 22 février, verra l’entrée en lice des 16 meilleures sélections de la CONCACAF au classement d’août 2018. Les places initialement allouées au Costa Rica et au Panama seront occupées par le Guyana et Saint-Kitts-et-Nevis, qui ont terminé en tête de leur groupe lors de la phase précédente. L’étape finale comprendra ainsi 20 équipes, contre 8 auparavant.

Les participants seront répartis en quatre groupes comme suit :

Au terme de la phase de groupes, les trois premiers de chaque poule accèderont aux huitièmes de finale. Le plateau sera complété par Sainte-Lucie, la Grenade, les Bermudes et la Barbade qualifiées à l’issue du premier tour. À partir de là, les matches se joueront dans le cadre d’un format à élimination directe.

Les finalistes empocheront le billet mondialiste.

Huitièmes de finale

Match 25 : 1C – Sainte-Lucie

Match 26 : 1E – Bermudes

Match 27 : 2C – 3E

Match 28 : 2E – 3C

Match 29 : 1D – Grenade

Match 30 : 1F – Barbade

Match 31 : 2D – 3F

Match 32 : 2F – 3D





Fifa