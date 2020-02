un village résiste à l’exode rural grâce au numérique

La commune a anticipé le virage du numérique il y a plus de vingt ans, et attire chaque année de nouveaux habitants. Entreprises, associations… Dans le village d’Arvieux (Aveyron), l’ancien couvent, construit au XVIe siècle, abrite désormais une trentaine de personnes, travaillant dans une société à la pointe du numérique. « On travaille surtout derrière des ordinateurs, on crée des sites internet », explique Sophie Terris, animatrice chez Laëtis.

Le but : créer des outils numériques pour les entreprises et les collectivités. Un projet qui marche bien, et qui permet également au milieu rural de travailler sur place. Avec un chiffre annuel d’un million d’euros. Une réussite née à Arvieux en 1998, lancée par deux associés souhaitant créer une entreprise dans les multimédias. Rénové, le couvent est aujourd’hui devenu un campus branché avec salles de réunion, cafétéria… Et le numérique profite à l’agriculture et aux artisans.

Le

Les autres sujets du