L'Angola qualifié, le Maroc sacré

L’Egypte, le Maroc et l’Angola qualifiés pour la Coupe du Monde de Futsal 2020

Les Palencas Negras ont battu la Libye pour le match pour la 3ème place de la CAN (2-0)

Le Maroc a largement dominé l’Égypte en finale pour la couronne d’Afrique

Sixième Coupe d’Afrique des Nations de Futsal, et sixième finale pour l’Egypte ! Les Pharaons ont battu la Libye 5-2 en demi-finale du tournoi continental, ce 5 février. De son côté, le Maroc a écarté l’Angola (4-0) et tentera en finale de stopper la marche des Egyptiens vers le titre. Les deux équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2020.

C’est aussi un carton plein en termes de victoires qu’est en train de s’offrir l’Egypte dans cette CAN, elle qui court après un quatrième titre de Roi d’Afrique après ses sacres en 1996, 2000 et 2004. Les Pharaons ont en effet battu, tour à tour, la Guinée (9-0), l’Angola (3-0), et le Mozambique (2-3) en phase de groupes. Puis ils ont dondominé la Libye 5-2 sous l’impulsion de Mostafa Khalaf auteur d’un doublé.

De son côté, le Maroc s’est baladé dans le Groupe A contre la Libye (3-0), la Guinée équatoriale (8-1) et une victoire sur tapis vert contre Maurice avant d’enchaîner face les Angolais en demi-finale (4-0).

Le troisième et dernier billet africain pour la Coupe du Monde de Futsal était mis en jeu lors du match pour la troisième place ce 7 février. Ce sont les Palencas Negras qui l’ont décroché en dominant sans trembler la Libye 2-0.

En finale, le Maroc et l’Égypte s’affrontaient pour le titre continental. Les Marocains, hôtes du tournoi et tenant du titre, ont largement dominé les débats en s’imposant 5-0 pour coiffer leur deuxième couronne africaine consécutive.





Fifa