La Guinée se prépare à des élections extrêmement houleuses qui devraient se tenir le 1er mars prochain. Un double scrutin de tous les dangers, qualifié de « hold-up électoral » par Cellou Dalein Diallo. Les partis d'opposition dénonçent les conditions « viciées » de ces élections et appelent la population au boycott. Alpha Condé, 81 ans, au pouvoir depuis 10 ans, devrait passer la main et envisager l'alternance. C'est l’un des votes « les plus électriques (…)

–

International







Source link