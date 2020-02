Entrées réussies et démarrages poussifs

24 équipes dans la course au trophée de la FIFA eClub World Cup

Tours 1 à 3 à suspense en lever de rideau

Encore deux journées à haute tension avant de connaître le champion du monde des clubs EA SPORTS FIFA

Le coup d’envoi de la FIFA eClub World Cup 2020™ a été donné le 7 février à Milan, où les 24 meilleures équipes de la planète se sont lancées dans la course au titre de champion du monde des clubs EA SPORTS FIFA.

Les trois premiers tours de la phase de groupes ont livré des duels en 1 contre 1 et 2 contre 2 riches en buts et en adrénaline.

FIFA.com revient sur les temps forts de la première journée, de l’entrée en lice fracassante de Fnatic au démarrage poussif sur ses terres de l’équipe italienne Team QLASH.

Suivez la Journée 2 en direct : FIFA.gg | FIFA.com | Facebook | Twitter | Twitch* | *YouTube



Day One at the FIFA eClub World Cup in Milan 'Marko' at the FIFA eClub World Cup



Alexander Shaw and Harry-John Hesketh of Hashtag United team celebrate



FIFA eClub World Cup – Milan



Richard James Buckley and Brandon Sonny Smith commentate



(R) Harry-John Hesketh of Hashtag United team is interviewed by Spencer Owen



FIFA eClub World Cup 2020 – Day 1 on February 07, 2020 in Milan, Italy.



Javier Munoz of Gillette Infinity Esports team competes during the FIFA eClub World Cup 2020 – Day 1 on February 07, 2020 in Milan, Italy.



Haroun Yassin and Ramy Abdelaal of Nasr eSports team compete during the FIFA eClub World Cup 2020 – Day 1 on February 07, 2020 in Milan, Italy.



Magnus Myhrhaug Kristiansen and (R) Arkan Nevzut Resul of Nordavind DNB team compete during the FIFA eClub World Cup 2020 – Day 1 on February 07, 2020 in Milan, Italy.



Alexander Shaw and Harry-John Hesketh of Hashtag United team are interviewed during the FIFA eClub World Cup 2020 – Day 1 on February 07, 2020 in Milan, Italy.



Haroun Yassin and Ramy Abdelaal of Nasr eSports team celebrate during the FIFA eClub World Cup 2020 – Day 1 on February 07, 2020 in Milan, Italy.



Miguel De Assis Bilhar of AS Roma team reacts with his coach during the FIFA eClub World Cup 2020 – Day 1 on February 07, 2020 in Milan, Italy.



Haroun Yassin of Nasr eSports team and Ivan Todorov Churov of Team QLASH shake hands during the FIFA eClub World Cup 2020.



Mark Terrence Hatcher and Daniel William Charles Gaskin commentate during the FIFA eClub World Cup 2020.



Donovan Hunt and Thomas Leese of Fnatic team compete during the FIFA eClub World Cup 2020 – Day 1 on February 07, 2020 in Milan, Italy.



Ivan Todorov Churov and (R) Diego Campagnani of Team QLASH celebrate



(L) Ivan Todorov Churov and (R) Diego Campagnani of Team QLASH compete during the FIFA eClub World Cup 2020 207030119



A general view during the FIFA eClub World Cup 2020



Ryan Antony Pessoa of Manchester City eSports team competes during the FIFA eClub World Cup 2020



(L) Diego Gaston Gonzalez of DUX Gaming competes during the FIFA eClub World Cup 2020



Ethan James Higgins and Pedro Henrique of Ellevens team compete during the FIFA eClub World Cup 2020



Richard Matthias Hormes and Yannick Reiners of Borussia-E-Sports team compete during the FIFA eClub World Cup 2020



Shota Sato and Sho Nakashima of Blue United eFC team compete during the FIFA eClub World Cup 2020



Haroun Yassin and Ramy Abdelaal of Nasr eSports team react





Groupe A : Hashtag prend la tête, talonné par NEO

Hashtag United a pris un bon départ dans l’eClub World Cup, en terminant la première journée en tête d’un Groupe A truffé de talents et relevé. ‘HashtagHarry’ et ‘HashtagShawrey’ seront en pleine confiance pour aborder les deux derniers matches avant la phase à élimination directe.

NEO les suit de très près. La tête de série du groupe est représentée par ‘Gorilla’ et ‘Stokes’, des gamers rompus aux tournois. Un choc passionnant s’annonce demain entre ces deux poids lourds. De leur côté, FaZe Clan et Nordavind devront tout donner demain pour garder des chances de poursuivre leur route.

Groupe B : Iceman et Cody imperturbables

Le FC Bâle 1893 eSports a entamé sa deuxième participation à l’eClub World Cup dans une forme étincelante. L’Argentin ‘Nicolas99fc’, ancien numéro 1 sur PlayStation, et l’Allemand ‘CodyDerFinisher’ ont démontré leur complémentarité en 2 contre 2, tout en réalisant de remarquables performances individuelles.

Ellevens, tête de série du groupe, s’est installé à la deuxième place, tandis que Mkers, Borussia-E-Sports et Movistar Riders se tiennent en embuscade dans une poule serrée.

Groupe C : Fnatic se balade, QLASH à la traîne

‘Tom’ et ‘Tekkz’, le duo de Fnatic, ont tenu leur rang de favoris en attaquant au pas de charge. 8ème au classement mondial, ‘Tom’ a signé un sans-faute dans ses confrontations en 1 contre 1 et 2 contre 2.

Team QLASH a, en revanche, peiné à trouver son rythme. Considérée avec Fnatic comme l’une des équipes à suivre, elle a perdu toutes ses rencontres en 2 contre 2 et devra montrer un meilleur visage samedi.

Groupe D : Complexity en grande forme

Tout aussi en verve que lors des qualifications nord-américaines, Complexity Gaming s’est emparé des commandes du Groupe D. ‘Joksan’ et ‘MaXe’ entameront la deuxième journée avec un mental en béton.

Le Sporting CP Esports a fini à la troisième place. Sa participation au tournoi n’a été confirmée que jeudi. Le club portugais, qui a remplacé Fierce eSports à la dernière minute, a vécu deux journées de folie et compte profiter au maximum de l’opportunité qui lui a été offerte.

Entendu…

‘Tom’ (Fnatic) : « Si on nous avait proposé ces points avant de commencer, ‘Tekkz’ et moi aurions signé tout de suite. Mais nous avons débuté de la même manière lors de l’eNations Cup avec l’Angleterre : nous sommes entrés en force dans le tournoi, nous avons atteint la phase à élimination directe et nous avons perdu. Nous sommes conscients que tout peut changer demain. Nous savons que la situation peut se retourner en un clin d’œil sur FIFA et nous ne tenons rien pour acquis. Nous devons respecter tous nos adversaires et nous avons un objectif à atteindre demain. »

‘HashtagShawrey’ (Hashtag United) : « Le début a été dur, mais après un nul et une défaite dans nos premiers matches, nous avons réussi à finir la journée en haut du classement. Le groupe est serré pour l’instant, mais nous sommes bien placés pour nous qualifier demain. Neo et nous sommes les favoris du groupe. Nous sommes confiants. Nous avons perdu une rencontre sur neuf, alors les choses se présentent bien. Nous regarderons les matches en 2 contre 2 des autres équipes ce soir, surtout ceux de ‘Tom’ et ‘Tekkz’ qui les ont tous gagnés. »

‘Gorilla’ (NEO) : « Notre objectif est de finir premiers. Nous voulons évidemment nous qualifier pour la phase à élimination directe et mieux on est placé, plus on a de chances de choisir sur quelle console disputer les 2 contre 2. »

‘CodyDerFinisher’ (FC Bâle 1893 eSports) : « Pour moi, ‘Nicolas99fc’ est le meilleur joueur du monde. Il m’a beaucoup appris sur les 2 contre 2, je ne connaissais pas ce format. »

Suivez la Journée 2

Ne manquez pas une seconde de la Journée 2 de la FIFA eClub World Cup, qui verra le nombre d’équipes passer de 24 à 8. Outre l’accès à la retransmission en direct de l’intégralité des matches via différentes plateformes, de FIFA.gg à Twitter, nos Instagram Stories sur @FIFAWorldCup vous ouvriront les portes des coulisses du tournoi.









Fifa