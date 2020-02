Taxer la viande pour lutter contre le réchauffement climatique, une proposition de députés européens

Après la taxe sur les carburants, voici la taxe sur la viande pour lutter contre le réchauffement climatique. Un rapport porté par des ONG néerlandaises et soutenu par des eurodéputés verts et socialistes remis au Parlement européen évalue les avantages économiques et écologiques d’une taxe sur la viande. Pour ne pas rejouer l’échec de la taxe carbone, elle n’oublie pas les plus pauvres et propose de reverser une partie des 32 milliards d’euros par an de recettes aux agriculteurs en transition et aux ménages les plus modestes.