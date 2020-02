Des chercheurs ont constaté que plus la qualité du sommeil est mauvaise chez les femmes plus celles-ci ont tendance à privilégier une alimentation riche en sucres ajoutés et graisses saturées le lendemain. Leur étude confirme donc bien l’importance d’un sommeil de bonne qualité pour la gestion du poids, lui-même facteur de risque de maladies cardiaques.





Sante magazine