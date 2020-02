Municipales 2020 : à Paris, la lutte sera féminine et sans merci

Benjamin Griveaux étant hors course et Cédric Villani sans réel espoir de l’emporter, la bataille pour l’Hôtel de Ville se disputera entre trois femmes, Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn. Chacune ayant ses forces et ses faiblesses, le combat promet d’être rude, analyse le quotidien suisse Le Temps.







