Annonce des villes hôtes, du slogan et du calendrier des matches d'Inde 2020™

Cinq villes indiennes accueilleront les 32 matches des 16 équipes

Kick Off The Dream™ (« donne le coup d’envoi du rêve ») est le slogan officiel de la compétition

Les stars de demain se donnent rendez-vous en Inde du 2 au 21 novembre 2020

Le décor de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2020™ est planté, avec les villes hôtes, le calendrier des matches et le slogan de la compétition dévoilés aujourd’hui par la FIFA et le Comité Organisateur Local (COL).

Alors que le coup d’envoi sera donné dans quelque 260 jours, Ahmedabad, Bhubaneswar, Guwahati, Calcutta et Navi Mumbai ont été désignées villes hôtes de la compétition. Seize équipes y disputeront un total de 32 matches et le titre mondial sera décerné au vainqueur de la finale qui se jouera le 21 novembre à Navi Mumbai.

Après le lancement de l’emblème officiel en novembre 2019, l’annonce des cinq villes hôtes et la présentation du calendrier des matches constitue une étape majeure des préparatifs de la compétition, permettant à la population locale de se préparer au mieux à accueillir les jeunes stars de demain.

Le slogan – Kick Off The Dream™ – a lui-aussi été dévoilé lors d’une conférence de presse organisée à Dehli aujourd’hui.

Profitant encore de l’incroyable engouement suscité par la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™, ainsi que par la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ organisée en Inde en 2017, Kick Off The Dream est un message fort qui aspire à encourager les hommes et les femmes du pays – et au-delà – à réaliser leurs rêves et à lancer cette nouvelle période de croissance du football féminin.

Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de la FIFA, a ainsi déclaré :

« La présentation du calendrier des matches, des villes hôtes et du slogan officiel de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2020 représente un moment important pour la compétition et les amateurs de football, en Inde et dans le monde entier.

Alors que nous travaillons à tirer parti de l’incroyable succès de la Coupe du Monde Féminine en France, ainsi que de l’héritage laissé par la Coupe du Monde U-17 masculine en 2017, cette Coupe du Monde Féminine U-17 en Inde est une occasion à ne pas manquer, non seulement pour le développement de la discipline, mais aussi pour les supporters qui pourront voir à l’œuvre les prochaines étoiles du football féminin.

Le slogan officiel du tournoi, Kick Off The Dream, traduit parfaitement les notions de motivation et d’encouragement suscitées par la compétition, alors que nous cherchons à développer ce sport et à utiliser ce rendez-vous comme une plateforme pour inspirer les filles de tous âges en Inde et dans le monde entier. »



Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2020 : l'Emblème Officiel révélé The Official Emblem of the FIFA U-17 Women's World Cup India 2020 is unveiled in Mumbai.



Official Emblem revealed for the FIFA U-17 Women’s World Cup India 2020™



Shri Kiren Rijiju, ministre indien de la Jeunesse et des Sports, a lui aussi livré ses impressions :

« Je félicite chaleureusement les cinq villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2020. Nous nous préparons à accueillir une autre compétition de la FIFA et j’ai hâte de voir le pays tout entier la soutenir pour en faire un succès retentissant. Notre sélection féminine des moins de 17 ans évoluera au plus haut niveau pour la première fois. C’est une grande fierté pour nous et nous ferons tout pour que l’équipe réponde présente. »

M. Praful Patel, président du COL et membre du Conseil de la FIFA, a ajouté :

« La présentation du calendrier des matches est un moment important des préparatifs de la compétition car les différents matches sont affectés aux différentes villes, ce qui permet aux supporters de commencer à se préparer eux-aussi. Je suis persuadé que les cinq villes hôtes feront un excellent travail pour permettre aux meilleures jeunes joueuses du monde d’être dans les meilleures conditions. »

Roberto Grassi, chef du département Compétitions de jeunes de la FIFA, a pour sa part déclaré :

« Nous avons 16 équipes qui disputeront 32 matches dans cinq villes. Le décor de la compétition est planté ! Les préparatifs sont en bonne voie et il est très intéressant de travailler avec le COL pour peu à peu donner vie à cette compétition. Nous sommes convaincus que l’Inde organisera une excellente Coupe du Monde Féminine U-17 et que les joueuses pourront évoluer à leur meilleur niveau. »

Les matches de la phase de groupes se disputeront dans quatre villes (Ahmedabad, Bhubaneswar, Guwahati et Calcutta), tout comme les matches de la phase à élimination directe (Ahmedabad, Bhubaneswar, Calcutta et Navi Mumbai). La finale se jouera au Dr DY Patil Stadium de Navi Mumbai le 21 novembre.

Les principales dates de la compétition sont les suivantes :

Match d’ouverture – 2 novembre

– 2 novembre Quarts de finale – 12 et 13 novembre

– 12 et 13 novembre Demi-finales – 17 novembre

– 17 novembre Match pour la troisième place et finale – 21 novembre

De plus amples informations sur la billetterie seront annoncées dans les mois à venir. Les supporters souhaitant réserver des billets pour la compétition sont invités à consulter régulièrement FIFA.com/tickets.





