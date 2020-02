Jimmy Butler, 5 participations au NBA All-Star Game, est un grand amateur de football

Kim Kardashian, Kanye West, Jennifer Hudson, Megan Rapinoe, Sue Bird, Lil Wayne, DJ Khaled, Ninja, Ludacris, Queen Latifah, Chris Tucker, Common, Chadwick Boseman, J.Cole, Spike Lee et Chance the Rapper se sont peut-être demandé s’ils s’étaient trompés d’endroit.

Dans les tribunes du 69ème NBA All-Star Game, ils pensaient voir les joueurs de la Team Lebron et de la Team Giannis pratiquer leurs lancers-francs et leurs tirs à trois points. Au lieu de cela, Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler et Joel Embiid se sont mis à faire des jongles avec les pieds et à tripoter le ballon tels des freestylers. Oui, un ballon de basket. Ni une, ni deux, Luka Doncic et Nikola Jokic sont aussi entrés dans la danse.

Le meneur ? Jimmy Butler. Celui-là même qui est rentré des Jeux Olympiques de Rio 2016 avec deux nouveaux amours : une médaille d’or de 500 grammes et un ballon de football. Quelques instants avant son apparition sur le terrain de basket du United Center de Chicago, à l’occasion de ce qui a « sans doute été le plus beau All-Star Game de l’histoire » selon Embiid, l’arrière des Miami Heat (30 ans) et quintuple participant au NBA All-Star Game a discuté avec FIFA.com de son admiration pour Neymar, Paul Pogba et le football brésilien, des favoris pour la Ligue des champions de l’UEFA et pour Qatar 2022, de l’équipe nationale féminine des États-Unis et de Kobe Bryant.

À quel moment avez-vous commencé à apprécier le football et pour quelles raisons ?

Quand j’étais jeune, mes potes jouaient au « soccer », mais moi, ce n’était pas vraiment mon truc. J’ai vraiment commencé à m’y intéresser depuis les Jeux Olympiques en 2016. En gros, on pouvait aller voir n’importe quel sport, mais je n’avais jamais vu de match de foot de bon niveau. J’avais déjà vu des petits jouer au foot, mais je n’avais jamais regardé de match pro. Y a-t-il meilleur endroit pour commencer que les JO ? Je suis donc allé voir Neymar et le Brésil gagner. Je savais que ça allait être chaud parce que le Brésil jouait la finale chez lui ! Je savais que ça allait être une autre ambiance que pour un match de football américain ou de basket. Le match était de très haut niveau et le public était vraiment à fond. Je pense que personne ne s’est assis du match, tout le monde faisait du bruit, tout le temps. C’est comme ça que je suis tombé amoureux du foot et c’est ce qui a attisé ma curiosité pour le foot. À partir de ce moment-là, j’ai aimé le football brésilien. Neymar est l’un de mes joueurs préférés depuis ce jour.

Comment Neymar et vous êtes-vous devenus amis ?

J’ai rencontré Ney en 2017. Je portais le maillot du Brésil partout où j’allais et je me rendais à la Fashion Week à Paris. On est tout simplement devenus potes, je ne sais pas comment. On a mangé ensemble, on s’est baladé ensemble dans Paris et on est devenus amis comme ça. Je lui ai rendu visite au Brésil plusieurs fois.

Que pensez-vous de Neymar, le joueur ?

Je pense que c’est le meilleur joueur de tous les temps. D’accord, c’est un très bon ami à moi, mais je vois bien ce qu’il fait sur le terrain, la façon dont il permet à ses coéquipiers d’être meilleurs. Donc pour moi, c’est le G.O.A.T [Greatest Of All Time – le meilleur de tous les temps].

Et Kylian Mbappé…

Je le trouve vraiment très bon aussi. Je connais très bien les jeunes talents parce qu’il y en a énormément dans mon équipe, ici à Miami. C’est vraiment sympa de le voir jouer aux côtés de Neymar au PSG. Ils sont complémentaires. Il vient de gagner la Coupe du Monde et il a un bel avenir devant lui.

Suivez-vous le Paris Saint-Germain de près ?

J’adore le PSG, mais je suis surtout fan des joueurs. Neymar au PSG, Pogba avec Man U – je suis très proche de lui aussi – donc je regarde leurs matches. J’essaie de regarder les matches à chaque fois et si je ne peux pas, je regarde toujours les scores. Je garde un œil sur Barcelone à cause de Griezmann. Man City parce que c’est l’équipe préférée de l’un de mes meilleurs amis. Et je dois aussi regarder Liverpool simplement parce que c’est une super équipe en ce moment. Donc je suis l’actu de pas mal d’équipes.

Pensez-vous que le PSG peut gagner la Ligue des champions de l’UEFA cette année ?

Il y a Neymar dans l’équipe ! Avec Neymar, tu as toujours une chance. Liverpool, c’est du solide, mais je pense que personne n’est invincible. Ça se joue sur deux matches, à domicile et à l’extérieur, donc tout est possible. Liverpool est très fort, ce n’est pas ce que je veux dire. Beaucoup de joueurs clés fonctionnent très bien ensemble, mais je ne doute jamais des capacités de Neymar.

Le Brésil n’a perdu que deux matches sur 22 depuis Russie 2018 et a remporté la Copa America l’année dernière. Pensez-vous qu’il peut mettre fin à une attente de 20 ans et à nouveau remporter la Coupe du Monde de la FIFA™ à Qatar 2022 ?

J’espère bien. Ce serait énorme pour le Brésil. Ce serait énorme pour Neymar et tous les jeunes de l’équipe. J’ai énormément de respect pour ce que le Brésil fait pour le football. Tous les joueurs ont tellement de talent. Ils vivent pour le foot, ils respirent le foot. Tout tourne autour du foot là-bas. Cette équipe a de très bons jeunes joueurs. C’est sympa de voir ces garçons grandir et réaliser leurs carrières parce que tôt ou tard, ils joueront ensemble aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde.

Qu’avez-vous pensé des États-Unis à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ l’an dernier ?

Elles ont réalisé un tournoi incroyable. Elles ont assuré le spectacle ! Ce sont les meilleures. La question ne se pose même pas. Il y a tellement de joueuses extrêmement talentueuses. Je les avais vu jouer avant et c’est vraiment divertissant parce qu’elles font le boulot et en plus, elles font le spectacle. Dans le tournoi féminin, les États-Unis est l’équipe à battre aux Jeux Olympiques.

Pour finir, pouvez-vous nous dire ce que Kobe Bryant représentait pour vous ?

Kobe représentait beaucoup pour tout le monde. Pour être le meilleur possible tous les jours – quel que soit votre sport – vous devez faire de votre mieux, jouer au plus haut niveau et ne pas vous contenter des petites choses. Kobe, c’était ça. Ensuite, regardez qui il était en tant que père. Je trouve que c’est absolument incroyable qu’il ait consacré autant de temps à entraîner Gigi. Il était toujours présent à ses matches, avec Vanessa et leurs filles. C’est important pour moi puisque j’ai une fille aussi. Quand vous voyez son talent de basketteur, vous comprenez qu’il était aussi fort sur le parquer qu’en dehors, avec sa famille. C’était plus qu’un grand basketteur. Il a influencé tellement de gens de tellement différentes manières.





