Jeu concours DVD : Red Joan – Au service secret de Staline

Joan Stanley, 80 ans, mène une vie de retraitée paisible lorsqu’elle est brutalement arrêtée par la police britannique. Elle est accusée de trahison et d’espionnage pour avoir livré à l’URSS des secrets nucléaires pendant la Seconde Guerre Mondiale. Forcée de révéler son passé, Joan se souvient de ses jeunes années à Cambridge, quand elle tomba amoureuse de Léo, un jeune idéaliste étroitement lié au parti communiste…







Pour changer le monde, elle va trahir son pays

Le nom de Melita Norwood ne vous dit peut-être rien. Pourtant, cette anglaise a joué un rôle capital lors de la Seconde Guerre Mondiale : elle a livré les secrets de la bombe atomique à l’URSS, pour préserver l’équilibre des forces et éviter des catastrophes comme Hiroshima. Red Joan s’inspire de la véritable histoire de cette espionne, renommée ici Joan Stanley, et nous offre une page d’histoire passionnante. Mettant en avant le rôle méconnu des femmes dans le renseignement, Red Joan s’interroge sur les motivations morales des espions : est-ce trahir son pays que de vouloir faire triompher la paix ?

Adapté du roman de Jennie Rooney par Trevor Nunn (metteur en scène de la célèbre comédie musicale Cats), Red Joan est un thriller d’espionnage à la fois fascinant et passionnant. Tourné à Cambridge et à Londres, le film se déroule sur plusieurs époques – de 1938 à nos jours – et bénéficie d’une reconstitution historique impeccable.

Red Joan rassemble un casting de premier choix du cinéma britannique : Judi Dench (M dans la saga James Bond), parfaite dans le rôle de l’ex-espionne communiste, Sophie Cookson (Kingsman : Le cercle d’or), convaincante dans le rôle de la jeune, naïve et brillante étudiante, Tom Hughes (Victoria), irrésistible dans le rôle du séducteur sympathisant communiste, Stephen Campbell Moore (Downton Abbey) et Ben Miles (The Crown).

Entre suspense et romance, secrets et mensonges, idéalisme et éthique, Red Joan est le film parfait pour montrer à quel point la grande et la petite histoire peuvent se rejoindre.







Un grand film d’espionnage historique et romanesque

1H41 / Langues : Français et Anglais / Sous-titres : Français

