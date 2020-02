Budget de l’UE : à qui profite la PAC ?

Carte et comparatif

Céline Schmitt

Aussi célèbre que critiquée, la PAC est l’un des enjeux du prochain cadre budgétaire européen (2021-2027). Mais comment ses aides agricoles sont-elles réparties entre Etats membres ?

Principale ligne de dépense de l’Union européenne, la politique agricole commune représente un budget de 408,3 milliards d’euros sur la période 2014-2020.

Chaque année, la France est de loin l’Etat membre qui en bénéficie le plus (près de 9 milliards d’euros d’aides agricoles en 2015). Elle est suivie par l’Allemagne et l’Espagne. A l’inverse, l’île de Malte est le plus petit bénéficiaire de cette aide. Le Royaume-Uni, qui a quitté l’Union européenne en janvier 2020, était jusque-là le sixième plus important bénéficiaire de la PAC.

Source : Multiannual Financial Framework 2014-2020 and financing of the CAP

Part de la PAC dans les aides perçues

Si la France est le premier bénéficiaire de la PAC, cette aide ne représente que 62% de l’enveloppe totale que le pays reçoit de l’UE. C’est en Irlande que la part de la PAC est la plus importante (80%), puis en Finlande (72%).

Pour l’Espagne et l’Allemagne, autres grands bénéficiaires de la PAC, ces aides représentent respectivement 49% et 54% des dépenses européennes.

La distribution des aides

Le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen de développement rural (FEADER) constituent les deux instruments financiers de la politique agricole commune (PAC).

Le premier, doté d’une enveloppe de 278 milliards d’euros pour la période 2014-2020, finance notamment les aides directes aux agriculteurs qui font preuve de « bonnes pratiques agricoles et environnementales » ainsi que des mesures de soutien au marché agricole, dont l’objectif est de répondre aux perturbations du marché.

Le Fonds européen agricole de garantie – FEAGA

Le FEADER est destiné, quant à lui, au développement rural et représente 100 milliards d’euros sur la même période. Il sert six objectifs, dont l’innovation dans le secteur agricole, la viabilité et compétitivité de l’agriculture ou encore l’inclusion sociale.

Le Fonds européen agricole pour le développement rural FEADER