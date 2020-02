Berlinale 2020 : la sélection du Panorama

A l’abordage © Geko Films / Jour2fête Tous droits réservés

Dans trois jours, jeudi prochain, s’ouvrira la 70ème édition du Festival de Berlin. Il est donc grand temps de faire un point sur les sélections des sections parallèles, à commencer par celle du Panorama, une sorte d’équivalent de Un certain regard à Cannes. Trente-six films y ont été sélectionnés cette année : vingt-trois longs-métrages de fiction et treize documentaires. Cela représente une baisse sensible par rapport aux films programmés l’année dernière, qui étaient alors au nombre de quarante-cinq. Une première fournée de titres avait été communiquée par le nouveau directeur du comité de sélection Michael Stütz à la mi-décembre (voir notre news), suivie par la liste quasiment complète le 21 janvier. Le Festival de Berlin aura lieu du jeudi 20 février au dimanche 1er mars dans la capitale allemande.

Futur Drei © Edition Salzgeber / Jünglinge Film Tous droits réservés

Alors qu’un seul des films invités au Panorama cette année-ci dispose jusqu’à présent d’une date de sortie en France – le documentaire Si c’était de l’amour de Patric Chiha – , plusieurs œuvres de l’édition 2019 ont depuis trouvé leur chemin jusque dans les salles obscures françaises. Ainsi, neuf films ont d’ores et déjà été distribués en France : 90’s de Jonah Hill, Freedom de Rodd Rathjen, Jessica forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, Le Mariage de Verida de Michela Occhipinti, Serendipity de Prune Nourry, Système K de Renaud Barret, Talking about Trees de Suhaib Gasmelbari, Tremblements de Jayro Bustamante et Le Voyage de Marta de Neus Ballus. Puis, six autres attendent patiemment leur tour : Monos de Alejandro Landes (sortie le 4 mars), En attendant le carnaval de Marcelo Gomes (sortie le 1er avril), Midnight Traveler de Hassan Fazili (sortie le 29 avril), Light of My Life de Casey Affleck et Love Trilogy Chained de Yaron Shani (sortie le 6 mai) et Shooting the Mafia de Kim Longinotto (sortie le 29 juillet).

Mare © Okofilm Productions Tous droits réservés

La sélection Panorama

Otac © Maja Medic / Film House Bas Celik Tous droits réservés

A l’abordage (France) de Guillaume Brac, avec Eric Nantchouang et Salif Cissé

The Assistant (États-Unis) de Kitty Green, avec Julia Garner et Matthew Macfadyen

Bloody nose Empty pockets (États-Unis) de Bill et Turner Ross, avec Michael Martin et Cheryl Fink

Cidade Passaro (Brésil) de Matias Mariani, avec O.C. Ukeje et Chukwudi Iwuji

Digger (Grèce) de Georgis Grigorakis, avec Vangelis Mourikis et Argyris Pantazaras

Suk suk © New Voice Film Productions Tous droits réservés

Eeb Allay Ooo (Inde) de Prateek Vats, avec Shardul Bhardwaj et Shashi Bhushan

Exil (Allemagne) de Visar Morina, avec Misel Maticevic et Sandra Hüller

Futur Drei (Allemagne) de Faraz Shariat, avec Benjamin Radjaipour et Banafshe Hourmazdi

Hope (Norvège) de Maria Sødahl, avec Andrea Bræin Hovig et Stellan Skarsgård

Mare (Suisse) de Andrea Statka, avec Marija Skaricic et Goran Navojec

Las mil y una (Argentine) de Clarisa Navas, avec Sofia Cabrera et Ana Carolina Garcia (film d’ouverture)

Surge © Rooks Nest Entertainment / Protagonist Pictures Tous droits réservés

Minyan (États-Unis) de Eric Steel, avec Samuel H. Levine et Ron Rifkin

Mogul Mowgli (Royaume-Uni) de Bassam Tariq, avec Riz Ahmed et Alyy Khan

One of These Days (Allemagne) de Bastian Günther, avec Carrie Preston et Joe Cole

Otac (Serbie) de Srdan Golubovic, avec Goran Bogdan et Boris Isakovic

Pari (Grèce) de Siamak Etemadi, avec Melika Foroutan et Shahbaz Noshir

Schwarze Milch (Allemagne) de Uisenma Borchu, avec Gunsmaa Tsogzol et Uisenma Borchu

Wildland © Christian Geisnaes / Snowglobe / Bac Films Distribution Tous droits réservés

Semina il vento (Italie) de Danilo Caputo, avec Yile Yara Vianello et Feliciana Sibilano

Suk suk (Hong Kong) de Ray Yueng, avec Tai Bo et Ben Yuen

Surge (Royaume-Uni) de Aneil Karia, avec Ben Whishaw et Ellie Haddington

Un crimen comun (Argentine) de Francisco Marquez, avec Elisa Carricajo et Mecha Martinez

Vento seco (Brésil) de Daniel Nolasco, avec Leandro Faria Lelo et Allan Jacinto Santana

Wildland (Danemark) de Jeanette Nordahl, avec Sandra Guldberg Kampp et Sidse Babett Knudsen

La sélection Panorama Dokumente

Aufzeichnungen aus der Unterwelt © Vento Film Tous droits réservés

Always Amber (Suède) de Lia Hietala et Hannah Reinikainen

Au temps du cannibalisme (Afrique du Sud) de Teboho Edkins

Aufzeichnungen aus der Unterwelt (Autriche) de Tizza Covi et Rainer Frimmel

I Dream of Singapore (Singapour) de Lei Yuan Bin

Petite fille © Agat Films & Cie / arte France / Final Cut For Real / MK2 Films Tous droits réservés

Jetzt oder morgen (Autriche) de Lisa Weber

Kotlovan (Russie) de Andreï Gryazev

Nardjes A. (Algérie) de Karim Aïnouz

Petite fille (France) de Sébastien Lifshitz

Schlingensief In das Schweigen hineinschreien © Filmgalerie 451 Tous droits réservés

O Reflexo do Lago (Brésil) de Fernando Segtowick

Saudi Runaway (Suisse) de Susanne Regina Meures

Schlingensief In das Schweigen hineinschreien (Allemagne) de Bettina Böhler

Si c’était de l’amour (France) de Patric Chiha, sortie française le 4 mars

Welcome to Chechnya (États-Unis) de David France

Si c’était de l’amour © Aurora Films / Norte Distribution Tous droits réservés





