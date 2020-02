un nouveau concept de maisons

Un minimum de place, avec un maximum de confort. La course folle à la consommation pourrait bien produire chez certains l’envie de revenir à l’essentiel, sans pour autant sacrifier son bonheur. Par manque d’espace d’abord, l’Homme réussit à faire preuve d’imagination. « Dans un mètre linéaire, on a l’ensemble des services de la salle de bain. Ce qui fait que dans une salle de bain très petite de 2 m2, avec une douche en complément, on a l’ensemble des services dans la salle de bain », explique Thomas Merlin, designer.

Rangements, lavabo, miroir, chauffage en version concentrée : le tout a été rendu possible grâce à la mise au point de nouvelles technologies, comme la porte chauffante. Ici, le gain de place, c’est la raison d’être de l’entreprise. Depuis quelques mois, un fabricant de maisons en bois de Villersexel (Haute-Saône) s’est lancé dans le concept de « tiny houses », comprenez petites maisons de 20m2.

