Trio africain qualifié, sacre marocain mérité

Le Maroc, l’Egypte et l’Angola qualifiés pour Lituanie 2020

Le Maroc conserve son titre continental en battant l’Égypte en finale

L’Angola se qualifie pour sa première Coupe du Monde de Futsal

La Coupe d’Afrique des Nations de Futsal de la CAF 2020 a confirmé que la discipline est toujours dominée par les mêmes équipes sur le Continent Mère. L’Égypte, la Libye et le Maroc, qui se partageaient les cinq titres africains mis en jeu jusqu’ présent, étaient encore présents en demi-finales. Mais la logique s’est arrêtée là.

Car dans le dernier carré, l’Angola pris le meilleur sur la Libye, et en finale, alors que l’Egypte faisait figure de favorite, elle n’a pas pesé lourd face au Maroc, qui conserve ainsi son titre continental. FIFA.com fait le bilan de la CAN 2020 de Futsal, qui a qualifié Marocains, Égyptiens et Angolais pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2020.

À retenir

Vainqueur : Maroc

Qualifiés pour Lituanie 2020 : Maroc, Égypte, Angola

Dates : Du 28 janvier au 7 février 2020, à Laâyoune

Équipes participantes : Maroc, Guinée Équatoriale, Maurice, Libye (Groupe A), Égypte, Guinée, Angola Mozambique (Groupe B). L’Île Maurice a déclaré forfait après le premier match

Le champion

Tenant du titre, et à domicile, le Maroc s’était fixé comme objectif minimum de se qualifier pour le dernier carré et pour le tournoi mondial. La mission a été remplie sans grande difficulté, avec des victoires faciles sur la Libye et la Guinée Équatoriale, 3-0 et 8-1 respectivement, puis un succès 3-0 sur tapis vert contre Maurice.

Sortis premier du Groupe A, les Lions de l’Atlas ont ensuite volé vers le titre continental en ne laissant aucune chance à l’Angola en demi-finale (4-0) et en surclassant l’Egypte en finale (5-0). Auteur d’un doublé contre les Pharaons, Soufiane El-Mesrar termine le tournoi avec quatre buts, comme son coéquipier Mohamed Jouad, mais les Marocains ont montré que le danger pouvait venir de partout. Pour preuve, lors du succès 8-1 contre la Guinée équatoriale, sept joueurs différents ont fait trembler les filets. En Lituanie, les Marocains disputeront leur troisième Coupe du Monde, et tenteront de se qualifier pour la première fois pour le deuxième tour.

Les autres qualifiés

L’Égypte se consolera avec une nouvelle qualification pour l’épreuve mondiale – la septième -, mais elle quitte Laâyoune sur une énorme désillusion. Après avoir dominé le Groupe B avec trois succès en autant de matches (9-0 contre la Guinée, 3-0 contre l’Angola, et 3-2 contre le Mozambique, ancien mondialiste, grâce à un but à la dernière minute d’Ibrahim Bogy), les Pharaons ont assuré leur place en finale en dominant la Libye 5-2. Mais leur statut de triples champions d’Afrique n’a pas pesé bien lourd face aux Marocains en finale. Menés 0-3 la pause, ils n’ont pas sur sauver l’honneur avant le coup de sifflet final (0-5).

À l’inverse, les Palencas Negras quittent Laâyoune avec le sourire, et la médaille de bronze autour du cou. Vainqueurs du Mozambique 7-4 et de la Guinée 5-1, les Angolais ont fini en deuxième position du Groupe B, en raison de leur lourde défaite contre l’Égypte 3-0. Battus par le Maroc dans le dernier carré, ils ont joué leur destin lors du match pour la troisième place contre la Libye, forte d’une expérience de deux participations à la Coupe du Monde. Mais un but d’Artur Saddam Samuel Dasilva en première période, et un autre de Magno Felipe Gomes dans les derniers instants ont permis à l’Angola de décrocher sa première qualification mondialiste.

Prix et distinctions

Meilleurs buteurs

1 – José Da Silva Magu (Mozambique) : 5 buts

2 – Mohamed Jouad (Maroc), Soufiane El-Mesrar (Maroc), Jó (Angola) : 4 buts

3 – Achraf Saoud (Maroc), Saad Knia (Maroc), Ahmed Moza (Égypte), Daouda Camara (Guinée) : 3 buts

Meilleur Gardien de but

Reda Khiyari (Maroc)

Prix du Fair-Play

Angola





Fifa