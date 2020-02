Le billet vert. Les fleurs aussi ont des saisons !

Une hellébore, aussi appelée rose de Noël, produite en France. (REDA&CO / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL)

On peut être amoureux et aussi aimer la planète. En cette Saint-Valentin, un collectif de professionnels nous apprennent à acheter des bouquets de fleurs plus respectueux de l’environnement.

Est ce que vous connaissez les hellébores ? Aussi appelées les roses de Noël, pleines de couleur mais pas forcément parfumées. Elles sont produites en Bretagne, dans le Grand-Est, en Île-de-France, comme quoi l’hiver nous faisons aussi pousser toutes sortes de fleurs en France même en plein air. Il y a aussi des jacinthes, des violettes sous serre et si on chauffe les serres alors là on retrouve des freesias, des tulipes. Elles ne coûtent pas plus cher que d’autres fleurs importées achetées en gros à Rungis. En tout cas mieux vaut oublier le bouquet de roses rouges à la Saint-Valentin si vous comptiez l’offrir à un écolo averti.

En France le site Interflora révélait il y a quatre ans vendre 80 000 bouquets pour la Saint-Valentin et 250 000 pour la fête des mères. Un bouquet de roses rouges c’est 58 kg de CO2, autant qu’un voyage en avion Paris-Londres selon une étude de l’université de Lancaster. En France, 90% des fleurs coupées vendues chez les fleuristes sont importées. Les roses viennent surtout en cette saison d’Afrique, du Kenya en particulier où leur culture massive gourmande en eau et en pesticides a posé de graves problèmes de pollution au lac Navaisha, qui alimente la capitale Nairobi. Ces roses sont cultivées pour pouvoir tenir jusqu’à deux semaines après avoir été coupées afin aussi de pouvoir se vendre partout sur la planète mais comme elles voyagent en avion cela alourdi fortement leur bilan carbone même par rapport à des fleurs produites localement dans des serres chauffées.

Pour les roses mieux vaut attendre le mois de mai et vous pourrez en avoir jusqu’en septembre. L’été on a plus de choix parce que c’est la pleine saison pour les roses en France. Elles sont très différentes d’une région à l’autre, comme celle de Judith Righetti à côté de Lannion dans les Côtes-d’Armor : des fleurs fines aux couleurs pétantes et très parfumés. Un collectif d’une centaine d’horticulteurs et fleuristes vient de se créer sous la bannière Fleur Française. Une plateforme appelé Fleurs d’ici met aussi en relation directement les consommateurs et les producteurs, comme les Amap pour les fruits et les légumes. De quoi peut être trouver votre bonheur toute l’année avec des fleurs.