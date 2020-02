Le 17 janvier 2020, Emmanuel Macron a été exfiltré en urgence du théâtre des Bouffes du Nord, à cause d’une manifestation imprévue qui s’était rassemblée devant cette salle de spectacle parisienne, pour « saluer » notre président. Énième épisode de tension et de défiance des politiques diront certains, moment historique et symbolique diront les autres. Ce qui est sûr c’est qu’Emmanuel Macron, malgré la force policière, ne peut plus se déplacer à (…)

–

Politique







Source link