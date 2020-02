Autodestruction, capitaine dépassé, rookie-supersub : les tops et flops de samedi

« LIGUE 1 – Alors que Moussa Koné se montre du0027une efficacité bluffante avec Nîmes, ce samedi a été beaucoup plus compliqué pour Thiago Silva (PSG) et Toulouse. Le TFC su0027est même sabordé. Les tops et flops de la soirée de samedi. »







