Le Brésil défendra son titre olympique à Tokyo

Le Brésil a battu l’Argentine 3-0 pour décrocher son billet pour Tokyo 2020

L’Albiceleste avait déjà décroché sa qualification trois jours plus tôt

L’Uruguay et la Colombie ne seront pas du voyage

Le Brésil, vainqueur de Rio 2016, aura l’occasion de défendre sa médaille d’or au Tournoi Olympique de Football Masculin, Tokyo 2020, après avoir décroché sa qualification grâce à un succès 3-0 devant l’Argentine lors de la dernière journée du Tournoi de qualification en Amérique du Sud.

Malgré sa défaite, l’Albiceleste avait déjà assuré sa qualification pour la compétition olympique trois jours plus tôt, et était assurée de finir à la première place du tournoi continental après ses victoires contre l’Uruguay (3-2) et lla Colombie (2-1) lors des deux premières journées.

Paulinho et Matheus Cunha par deux fois ont inscrit les buts brésiliens du jours, et ont envoyé la Seleçao dans l’avion pour le Japon, malgré la victoire de l’Uruguay 2-1 contre la Colombie plus tôt dans la journée.

Tokyo 2020 marque la 14ème participation du Brésil au Tournoi Olympique de Football Masculin. Avant leur médaille d’or à Rio 2016, les Auriverdes avaient remporté trois médailles d’argent, et deux de bronze dans leur histoire.





