Succès en toute simplicité pour Complexity

Complexity s’impose en finale de la FIFA eClub World Cup 2020

« Joksan » et « MaXe » partagent leur joie

Les deux hommes visent déjà un autre titre : la FIFA eWorld Cup

Plus de 190 équipes ont participé aux qualifications pour la FIFA eClub World Cup 2020™. Vingt-quatre ont validé leur billet pour la phase finale à Milan. Le 9 février, à l’issue d’une compétition de haut niveau qui a tenu la capitale lombarde en haleine pendant trois jours, « Joksan » et « MaXe », de l’équipe Complexity, sont montés sur la plus haute marche du podium, grâce à leur victoire aux tirs au but sur Ellevens.

Les Américains étaient tout sourire au moment de poser en compagnie d’une carte Visa géante symbolisant leur récompense de 40 000 USD et d’une plaque annonçant leur nouveau statut de champions du monde des clubs. Les deux gamers ont également empoché 2 000 points pour les Global Series sur la Route de la FIFA eWorld Cup 2020™.

Au-delà des récompenses, c’est le plaisir d’avoir offert un titre aux États-Unis qui dominait leurs commentaires. « Ça représente beaucoup pour nous. Complexity nous a soutenus, ‘MaXe’ et moi, pendant toute l’année. Nous sommes heureux d’avoir pu leur renvoyer l’ascenseur », explique « Joksan » au micro de FIFA.com. « Je n’avais jamais gagné de Major FIFA auparavant. C’est donc l’un des plus beaux jours de ma vie. »

« Tous les gamers rêvent de remporter des grands tournois et des Coupes du Monde, c’est un privilège qui n’est pas accordé à tout le monde », renchérit « MaXe ». « C’est important pour nous qui sommes originaires d’Amérique du Nord, une région qui ne fait pas partie des places-fortes de la scène compétitive FIFA. C’est d’autant plus génial de ramener un trophée en Amérique. »

Un jour de chance

La Confrontation Finale à Milan a donné lieu à un match tendu. Les deux équipes ont dû en passer par une troisième manche puis par l’épreuve des tirs au but pour se départager. « Joksan » avait lancé Complexity sur la voie du succès en remportant le premier match en 1 contre 1, mais Ellevens, une équipe détenue en partie par Gareth Bale, a pris sa revanche lors de la partie en 2 contre 2. Tout s’est joué lors de la troisième manche entre « MaXe » et le Brésilien « Resende ».

Sous pression, les deux hommes se sont séparés sur un nul vierge. À l’épreuve des tirs au but, le premier s’est révélé plus adroit que le second. « C’est la première fois que je gagne une épreuve de tirs au but dans un match de compétition ! D’ordinaire, ce n’est pas trop mon truc. Il faut croire que c’était mon jour de chance », précise « MaXe ». « Sur le plan personnel, je suis particulièrement fier de ne pas avoir encaissé le moindre but sur l’ensemble des matches à élimination directe. »

Une victoire d’équipe

« MaXe » et « Joksan » ont également affiché une belle complémentarité, dans un tournoi qui faisait la part belle aux matches en 2 contre 2. Complexity n’a perdu qu’une fois en double, en finale, face à une équipe d’Ellevens qui s’est aussi montrée redoutable dans ce registre. « C’est fantastique de partager ces moments avec un coéquipier », reconnaît « Joksan ». « C’était ma première FIFA eClub World Cup, mais je dois avouer que je ne m’étais jamais autant amusé dans un tournoi. Je suis heureux d’avoir joué aux côtés de ‘MaXe’. Nous formons une belle équipe ! »

La FIFA eClub World Cup est désormais terminée, mais « MaXe » et « Joksan » n’entendent pas en rester là. D’autres grands tournois se profilent déjà à l’horizon et les deux champions américains ont déjà un objectif en tête : la FIFA eWorld Cup 2020. « Il reste encore beaucoup de matches à jouer. Il y aura l’eWorld Cup cet été et je compte bien la gagner », prévient « Joksan ». « Nous avons remporté l’eClub World Cup, alors tout est possible. »

« Je suis d’accord, il faut viser l’eWorld Cup », conclut « MaXe ». « C’est l’ambition de tout joueur FIFA qui se respecte. »

Aucun gamer américain n’a plus remporté la FIFA eWorld Cup depuis Nenad Stojkovic, en 2010. « Joksan » et « MaXe » espèrent mettre fin à cette attente dix ans plus tard.





Fifa