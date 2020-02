les juifs de Sarcelles vivent dans l’inquiétude

Dans le Val-d’Oise, et plus particulièrement à Sarcelles, la communauté juive est très nombreuse à vivre dans le quartier surnommé « la petite Jérusalem« . Les riverains sont toujours marqués par les actes antisémites de 2014. 6 ans plus tard, de nombreux juifs vivent dans l’inquiétude. Simone Malka habite ici depuis 48 ans. »Quand je suis arrivée avec mes parents du Maroc, je n’avais que 18 ans« .

Elle explique que beaucoup de Juifs sont partis. « Socialement, il est préférable d’aller sur Paris, c’est plus chic. Et, la deuxième raison, c’est qu’avec les attentats, ce qui s’est passé en 2014, les gens ont préféré partir« . En 2014, un groupe issu d’une manifestation pro-Palestine a débarqué dans le quartier avec l’intention d’attaquer la synagogue. Les autorités parviennent à protéger le lieu de prière. Les agresseurs se sont rabattus sur des commerces tenus par des Juifs.