Debuchy : "On aimerait emmener le peuple stéphanois au Stade de France"

« COUPE DE FRANCE – Après la qualification de Saint-Etienne pour les demi-finales de la Coupe de France, contre Epinal, Mathieu Debuchy a reconnu que la partie nu0027a pas été facile. Le défenseur stéphanois voit désormais plus loin et rêve désormais du0027aller au bout et du0027emmener ses supporters jusquu0027au stade de France, pour tenter de soulever la Coupe. »







