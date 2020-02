L'emploi aux Etats-Unis, pas si reluisant qu'il n'y paraît (président de la Fed)

Le taux de chômage aux Etats-Unis est certes à un plus bas historique, mais le tableau est loin d’être parfait et le marché du travail américain montre d’importantes failles, a relevé mercredi le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell.

Le nombre de personnes qui doivent cumuler les emplois pour avoir un salaire décent est « désormais à un niveau très très élevé », a ainsi reconnu le président de la Banque centrale américaine, interrogé par des sénateurs.

Un peu plus de 5% des travailleurs aux Etats-Unis ont plusieurs emplois.







challenges

Partager cet article: Tweet

Plus