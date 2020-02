Donald Trump accusé d’ingérence judiciaire au profit d’un ami

Donald Trump a été accusé mardi 11 février de bafouer le principe de la séparation des pouvoirs, après une intervention exceptionnelle du ministère américain de la Justice pour adoucir une peine de prison requise contre Roger Stone, un de ses amis de longue date.

Cette interférence des plus hautes autorités du ministère dans ce dossier a fait souffler un vent de fronde chez les quatre procureurs qui instruisaient l’affaire : tous ont annoncé de façon fracassante s’en retirer.

Roger Stone a été reconnu coupable en novembre 2019 de mensonges au Congrès dans le cadre de l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection américaine de 2016. Sa peine doit être annoncée le 20 février par un juge fédéral, après avis consultatif des procureurs.

Lundi, dans leurs recommandations de peine, ces derniers ont suggéré une sentence de 7 et 9 ans de prison contre Roger Stone, consultant politique de 67 ans et fidèle du président républicain.

Mais, dans la nuit de lundi à mardi, Donald Trump a réagi en dénonçant dans un tweet une « situation très injuste » et une « erreur judiciaire ».

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. C… https://t.co/as5QvEacVs

