Netflix va diffuser les nouveaux épisodes de  »Gilmore Girls » fin novembre – Actu Series

Netflix va diffuser les nouveaux épisodes très attendus de sa série à succès « Gilmore Girls » à la fin du mois de novembre à l’occasion du week-end de Thanksgiving, a annoncé mercredi le service américain de streaming.

L’un des grands succès du début des années 2000, la série raconte les péripéties d’une mère trentenaire célibataire et sa fille adolescente. Les quatre nouveaux épisodes, intitulés « Gilmore Girls: A Year in the Life », dureront chacun 90 minutes, avec les mêmes actrices Lauren Graham (Lorelai Gilmore) et Alexis Bledel (sa fille Rory) qui ont repris leurs rôles. Scott Patterson, Kelly Bishop, Sean Gunn et Keiko Agena, qui faisaient aussi partie de l’équipe d’acteurs des quelque 150 épisodes diffusés entre 2000 et 2007 aux Etats-Unis, seront également de la partie. Les nouveaux épisodes seront mis à disposition des abonnés de Netflix simultanément dans les 190 pays où le service est présent le 25 novembre à minuit heure de Los Angeles (07H00 GMT). La créatrice de la série, Amy Sherman-Palladino, a supervisé les nouvelles aventures des « Gilmore Girls ».

Netflix n’a pas donné beaucoup de détails sur le scénario. Par ailleurs, le leader mondial du streaming a notamment annoncé mercredi la sortie le 21 octobre de six nouveaux épisodes de la série de science-fiction « Black Mirror ». De la même manière, l’émission culinaire « Chef’s Table: France », reprendra du service le 2 septembre. Les gourmets pourront ici voir cuisiner les chefs français Alain Passard (L’Arpège), Michel Troisgros (Maison Troisgros), Adeline Grattard (Yam’Tcha) et Alexandre Couillon (La Marine). (Belga / Belga)