Argentine impériale, Brésil impassable

L’Albiceleste qualifiée pour la 5ème fois de son histoire

La Canarinha défendra son titre olympique au Japon

FIFA.com revient sur les points à retenir du Championnat Qualificatif Olympique

L’Argentine, qui a remporté le Championnat Qualificatif Olympique de la CONMEBOL avec autorité, et le Brésil, deuxième, représenteront l’Amérique du Sud au Tournoi Olympique de Football Masculin, Tokyo 2020.

L’Albiceleste a empoché le titre et la qualification olympique à une journée de la clôture de la phase finale. Quant aux Canarinhos, ils ont dû battre les Argentins lors de la dernière journée pour se donner le droit de défendre la médaille d’or décrochée chez eux en 2016.

Ce résultat n’a pas fait les affaires de l’Uruguay, qui rêvait d’aller à Tokyo après sa victoire contre la Colombie, pays organisateur de la compétition.

Domination argentine

Pour leur entrée en lice face aux Colombiens, les Argentins se sont retrouvés menés au score, avant d’inverser le cours du match et de s’imposer par le plus petit écart. Par la suite, l’Albiceleste a développé un jeu solide, avec des options individuelles et collectives qui lui ont permis de faire la différence.

Les protégés de Fernando Batista ont remporté leur groupe sans laisser le moindre point en route, avant de rester sur cette lancée en phase finale. Grâce à leurs succès face à l’Uruguay et l’Équateur, ils ont offert à leur pays son cinquième sacre dans des qualifications olympiques et le billet pour Tokyo à une journée de la fin.

La défaite finale face au Brésil n’a pas terni la prestation d’ensemble de l’Argentine, dont les hommes forts auront été le gardien Facundo Cambeses, le défenseur central Nehuén Pérez, les milieux de terrain Alexis Mac Allister et Julián Álvarez, et l’attaquant Adolfo Gaich.

La persévérance brésilienne

Pragmatique, le Brésil a su parfaitement doser ses velléités offensives, à tel point qu’il est le seul à ne pas avoir concédé de défaite dans cette compétition.

Après avoir négocié la première phrase en s’imposant de justesse face au Pérou et au Paraguay, et plus aisément face à l’Uruguay et la Bolivie, il a été poussé dans ses retranchements dans la phase finale.

Suite à deux nuls, il était contraint de s’imposer face à l’Argentine pour accéder aux Jeux Olympiques. Dans cette « finale », il a fait parler sa puissance offensive (3-0) et a mis fin à l’invincibilité de son rival historique.

Les principaux atouts du sélectionneur, André Jardine, dans cette compétition ont été ses attaquants Matheus Cunha, meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations, et Paulinho, auteur de 3 buts et 3 passes décisives, ainsi que ses milieux de terrain Bruno Guimarães et Matheus Henrique.





