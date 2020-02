Logique pour l'Argentine, historique pour le Venezuela

L’Albiceleste remporte le tournoi sud-américain qualificatif pour la Lituanie

Le Brésil, le Paraguay et le Venezuela se qualifient également

La Vinotinto est mondialiste pour la première fois de son histoire

Tenante du titre mondial, l’Argentine a confirmé son statut en remportant avec autorité le tournoi qualificatif sud-américain pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2020™. En finale, l’Albiceleste a battu le Brésil, hôte de la compétition. Le Paraguay et le Venezuela se classent respectivement troisième et quatrième. La Vinotinto s’invite ainsi pour la première fois de son histoire au rendez-vous mondial de la catégorie.

FIFA.com livre une rétrospective du tournoi qualificatif sud-américain.



Lituanie 2020 : Finales des qualifications sud-américaines



Argentina during the award ceremony at the South American Futsal qualifier







Brazil during the award ceremony at the South American Futsal qualifier







Venezuela during the award ceremony at the South American Futsal qualifier







Award ceremony at the South American Futsal qualifier



Argentina during the award ceremony at the South American Futsal qualifier



Brazil – Argentina











Paraguay – Venezuela













Le champion

L’Argentine abordait le tournoi avec la pression non seulement d’être en mesure de défendre le titre conquis à Colombie 2016, mais aussi afin de confirmer le statut qu’elle occupe depuis. Les deux objectifs ont été largement remplis…

L’équipe de Matías Lucuix, qui compte neuf champions du monde dans ses rangs, a fait preuve de maîtrise et d’habileté pour remporter ses six matches, y compris chacune des rencontres qu’elle a disputées contre les trois autres qualifiés pour la Coupe du Monde, contre le Venezuela en phase de groupes, le Paraguay en demi-finale, et le Brésil en finale.

Le meilleur est arrivé en finale : invaincu depuis le début de la compétition, le Brésil ouvre le score, mais les Albicelestes inversent la tendance grâce à des buts de Cristian Borruto, Constantino Vaporaki et Pablo Taborda, pour s’imposer 3-1 et remporter le tournoi qualificatif pour la deuxième fois. Le gardien de but Nicolas Sarmiento s’est également distingué.

Les autres qualifiés

La deuxième place est amère pour le Brésil, qui a passé sans problème la phase de groupes, où il a battu le Paraguay, et la demi-finale, en dominant le Venezuela. Les hôtes abordaient la finale avec un bilan parfait de 5 victoires, 24 buts marqués et 0 encaissé, mais malgré une ouverture du score sur un ciseau acrobatique de Pito, ils n’ont rien pu faire contre la déferlante argentine.

Avec des joueurs du calibre de Pito, Rodrigo, Gadeia, Dyego et Guitta, le Brésil est cependant candidat à un sixième titre mondial en Lituanie.

Le Paraguay a répondu aux attentes, même si son objectif était d’atteindre la finale. L’Albirroja a remporté les quatre matches qu’elle paraissait en mesure de gagner et perdu les deux qui semblaient le plus difficile, contre le Brésil et l’Argentine. L’expérience des frères Rodrigo et Gabriel Ayala et de Javier Salas sera déterminante en Coupe du Monde pour épauler une jeune génération prometteuse.

Le Venezuela, pour sa part, a enfin réussi à franchir la haie sur laquelle il avait toujours trébuché par le passé. Il doit sa première qualification pour une Coupe du Monde de Futsal de la FIFA notamment à Jesus Viamonte, Rafael Morillo, Carlos Sanz et Wilson France. Les Vénézuéliens sont parvenus à remporter deux matches cruciaux, contre l’Uruguay et le Chili. La Vinotinto a même mis l’Argentine à l’épreuve lors de la phase de groupes (2-1), une performance qu’elle n’a su répéter ni en demi-finale face au Brésil (0-3), ni dans le match pour la troisième place contre le Paraguay (2-6).

Le saviez-vous ?

L’Argentine et le Brésil poursuivent leur belle série : ils participeront en Lituanie à leur neuvième Coupe du Monde et n’ont donc toujours pas manqué la moindre édition de l’épreuve

Le Paraguay jouera sa 6ème Coupe du Monde, sa 5ème consécutive

Les récompenses

Fair-Play : Argentine 🇦🇷

Meilleur buteur : Gadeia 🇧🇷, 8 buts

Meilleur gardien : Guitta 🇧🇷





