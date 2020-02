Face à la pression, les géants de l’agrochimie commencent à plier

La pression citoyenne et judiciaire pousse des géants de l’agrochimie à changer de stratégie. Corteva, le plus grand fabricant de chlorpyrifos au monde, vient d’annoncer qu’il ne produirait plus ce pesticide très controversé alors que l’Union européenne vient de l’interdire sur son territoire. Une annonce qui fait écho à une réflexion entamée chez Bayer-Monsanto de ne plus vendre de glyphosate aux particuliers pour éviter qu’ils viennent grossir les rangs des millions de plaignants du Roundup.