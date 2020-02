On ne compte plus les dérapages verbaux d’Emmanuel Macron depuis son accession au pouvoir, d’abord comme ministre, puis comme candidat, et enfin comme président. Le florilège de ses déclarations a dessiné le portrait d’un homme sûr de lui, hautain et méprisant à l’égard des Français. Nouvel exemple avec sa sortie « essayez la dictature et vous verrez » de retour d’Israël il y a quelques jours.

