Politique

La Bulgarie (Balgarija) est une république de type présidentielle, régie par la constitution de 1991. Le Parlement monocaméral (l’Assemblée nationale) compte 240 députés élus pour 4 ans.

A 57 ans, Boïko Borrisov, le leader du parti de centre-droit « Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie »(GERB) de centre-droit et ancien maire de Sofia, est nommé pour la troisième fois Premier ministre le 4 mai 2017. Il cohabite avec le président Roumen Radev, qui succède en janvier 2017 à Rossen Plevneliev.

En février 2013, des manifestations contre la hausse du prix de l’électricité poussent le Premier ministre de centre-droit, Boïko Borissov, à la démission. Un gouvernement socialiste provisoire se met en place mais fait face, quelques mois plus tard, à de nouvelles manifestations en raison de la nomination du magnat de la presse à la réputation de « parrain », Delyan Peevski, à la tête de l’Agence de sécurité nationale. Boïko Borissov, ancien Premier ministre, revient au pouvoir après la victoire de son parti aux élections législatives anticipées, en octobre 2014. Avec 32,6% des suffrages, le GERB n’atteint pas la majorité absolue. Très fragmenté, le Parlement forme une coalition, qui rassemble le Bloc réformateur (centre droit) et l’Alternative pour la renaissance bulgare (ABV, centre gauche). Le 13 novembre 2016, Roumen Radev, ancien militaire soutenu par le Parti socialiste bulgare et considéré comme proche de Moscou, est élu président. A la suite de l’échec de Tsetska Tsacheva, candidate de la majorité conservatrice et présidente de l’Assemblée nationale, Boïko Borrisov annonce pour la seconde fois sa démission en tant que chef du gouvernement. Cette démission entraîne la venue des élections législatives anticipées le 26 mars 2017. Sans majorité absolue suite aux élections, il dirige un gouvernement de coalition constitué du GERB et des « Patriotes unis » (ensemble de partis nationalistes qui disposent de 27 sièges au Parlement). Le GERB remporte quant à lui 32,5% des voix devant le Parti socialiste bulgare (PSB) de Kornelia Ninova, qui obtient 27% des suffrages et double son score de 2014. Les priorités du gouvernement sont d’assurer le bon déroulement de la présidence du Conseil de l’UE, au premier semestre 2018, maintenir l’équilibre des finances publiques et renforcer le contrôle de la frontière bulgaro-turque. Dans une optique de réforme du système judiciaire bulgare et afin d’améliorer la lutte contre la corruption de haut niveau et la criminalité, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne adressent en 2017 une série de recommandations au pays.

Le pays et l’UE

Depuis l’effondrement du bloc soviétique et le changement de régime politique, la Bulgarie s’est orientée de manière continue vers un rapprochement avec l’UE. En 1988, le pays conclut un partenariat pour l’adhésion avec l’Union européenne. Celui-ci définit les priorités que la Bulgarie devrait respecter ainsi qu’un cadre financier d’aides en vue de son adhésion.

En 1995, Jan Videnov, alors Premier ministre de la Bulgarie, dépose officiellement la candidature de son pays à l’Union européenne. Le 15 juin 2004, les négociations pour son adhésion sont officiellement clôturées, quatre ans après leur ouverture en février 2000. Un rapport de 2006 conclut que la Bulgarie répond aux critères de Copenhague, ce qui lui permet, en 2007, d’adhérer à l’Union européenne.

Le pays compte 17 députés au Parlement européen. Déjà responsable de l’économie et de la société numérique sous la précédente commission, la Bulgare Mariya Gabriel est aujourd’hui commissaire à l’Innovation et à la Jeunesse. Le pays a assuré la présidence du Conseil de l’Union européenne pour la première fois le premier semestre 2018.

Géographie

Située à l’est de la péninsule balkanique, le territoire de 111 000 km2 de la Bulgarie est bordé au nord par la Roumanie, à l’est par la mer Noire, au sud par la Turquie et la Grèce, à l’ouest par la Serbie et la Macédoine.

Deux chaînes de montagnes traversent le pays : le Balkan et la chaîne du Rhodope, culminant à 2900 m. De part et d’autre du Balkan, le pays s’articule autour de deux larges vallées – celle du Danube partagé avec la Roumanie et celle de la Marica. Plus d’un tiers du territoire est recouvert de forêts, principalement de conifères.

Le réseau urbain reste assez faiblement développé et s’appuie avant tout sur la capitale Sofia, qui compte 1,1 millions d’habitants sur les 7,8 millions du pays, des villes d’importance moyenne – Stara Zagora, Plovdiv et Pleven – et deux ports sur la Mer Noire, Varna et Burgas. Au sud du pays se concentre une minorité d’origine turque. La Bulgarie a aussi une importante minorité tzigane.

Economie

Le pays est exportateur net d’électricité. Le gouvernement de Boïko Borissov souhaite faire de la Bulgarie un « hub gazier », autrement dit un pays clé pour l’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel.

Bien que le PIB de la Bulgarie soit l’un des plus faibles de l’UE, les autorités bulgares se tiennent à une stricte discipline budgétaire, qui permet de maintenir la dette publique à un niveau parmi les plus faible de l’UE. La conjoncture favorable et les finances relativement saines du pays a amené la Commission européenne, dans le cadre du Semestre européen 2018, à inviter les autorités bulgares à investir davantage dans l’éducation et la santé et à poursuivre des réformes internes structurelles. Surveillance du secteur financier, gouvernance des entreprises publiques et lutte contre le travail non déclaré sont les domaines concernés.

Histoire

Les deux premiers royaumes bulgares

681 : Le premier royaume bulgare danubien, de courte durée, est fondé par l’unification des tribus slaves et bulgares venues du Danube inférieur au VIe siècle. La zone de contact entre l’Empire romain d’Orient et les tribus slaves ou magyares reste pendant des siècles âprement disputée.

852-888 : Le pays est converti au christianisme de rite grec par les frères Cyrille et Méthode, qui apportent l’écriture cyrillique. Les monastères constituent durant l’ensemble de l’histoire bulgare des lieux privilégiés d’élaboration et de défense d’une identité nationale bulgare.

893-927 : La Bulgarie connaît un « Siècle d’Or » pendant le règne de Siméon le Grand, tsar des Bulgares qui tente de conquérir Byzance. Après des luttes sanglantes la Bulgarie orientale et occidentale redeviennent des provinces byzantines sous le basileus Basileios II, le « tueur de Bulgares ».

1186-1393 : Deuxième Royaume Bulgare soutenu par les royaumes latins et la papauté dans le contexte des croisades, émaillé de conflits multiples avec les Serbes, les Mongols et les Byzantins. La prise de la capitale Tirnowo (1393) et la chute du tsar Ivan III marquent le début de cinq siècles de domination ottomane.

Autonomie et troisième royaume de Bulgarie

1878 : Le Traité de San Stefano met fin à la guerre russo-turque (1876-1878) et permet la création d’une Bulgarie autonome, libérée de la présence ottomane mais toujours soumise nominalement à Istanbul. Les grandes puissances européennes révisent le traité au congrès de Berlin (juillet 1878) imposant une réduction de l’étendue de la Bulgarie, séparée de la Macédoine et de la Roumélie orientale, jusqu’à la réunification de 1885.

1908 : Le prince Ferdinand Ier, qui a mené depuis 1887 une politique hostile à la Russie faite d’européanisation de l’administration, de l’économie et de l’armée, inspirée par le premier ministre Stambouliov, se proclame Tsar des Bulgares et fonde le Troisième Royaume, marquant la souveraineté de la Bulgarie et son indépendance à l’égard de l’Empire ottoman.

La démocratie au bout du chemin

1919 : En tant qu’alliée des empires centraux lors de la Première Guerre Mondiale, la Bulgarie se voit contrainte, lors de la signature du Traité de Neuilly, de céder la Macédoine à la Grèce, tout en conservant l’accès à la mer Égée, et la Dobroudja.

1944 : Le coup d’Etat nationaliste de 1934 initie une décennie de gouvernement autoritaire du tsar Boris III. La Bulgarie rejoint les puissances de l’axe durant la Seconde Guerre Mondiale, jusqu’au coup d’Etat pro-soviétique de 1944 qui est suivi de l’occupation du pays par l’armée rouge.

1946 : Un référendum met fin à la Monarchie et instaure une République populaire, sous le gouvernement de Dimitrov. La dictature adopte des formes staliniennes jusqu’à la déstalinisation de 1956, mais se poursuit jusqu’à la chute du mur de Berlin.

1989 : Avec l’effondrement du bloc soviétique, le pays s’oriente vers l’établissement d’un Etat de droit, d’une démocratie conforme au pluripartisme et d’une économie de marché.

2007 : le pays adhère à l'Union européenne.

Drapeau et hymne

Le drapeau bulgare remonte à 1879. A l’époque, le pays subit le joug ottoman et, grâce à l’implication de la Russie, récupère un vaste territoire, néanmoins limité par les puissances occidentales. Par conséquent, la Bulgarie adopte un drapeau proche de celui de la Russie, vecteur d’indépendance : seul le vert remplace le bleu, dans une déclinaison locale des couleurs slaves. Le blanc symbolise la paix, le vert l’abondance et la liberté, et le rouge le courage et la bravoure.

L’hymne bulgare, intitulé Mila Rodino (« Chère patrie »), a été créé en 1885, adopté en 1964 et modifié en 1990. Le chant a été composé en réaction à l’implication occidentale qui visait à limiter, voire à diviser le territoire bulgare, à la suite de la victoire slave de la fin du XIXe siècle face à l’empire ottoman. Le texte, écrit par le poète Ivan Vazov et mis en musique par Tsvetan Radoslavov décrit le pays comme un paradis et loue le courage des défenseurs de la patrie.

