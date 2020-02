Le brief éco. Quelles sont les 500 entreprises françaises prodiges de la croissance ?

Illustration. Malgré un environnement économique compliqué, des entreprises parviennent à réaliser des performances exceptionnelles. (JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP)

Il ne suffit pas d’être une vedette de la Bourse de Paris pour performer en matière de croissance : c’est ce que montre la quatrième édition du palmarès des 500 champions français de la croissance, établi par l’institut Statista.

La période étudiée court de 2015 à 2018. Malgré un environnement économique compliqué, des entreprises parviennent à réaliser des performances exceptionnelles. La croissance annuelle moyenne de ces sociétés atteint entre 40 et 50% et leur taille augmente également. C’est l’une des nouveautés.

La société qui occupe la première place du classement a enregistré un bond de son chiffre d’affaires de 360% en 2018 et de 10 000 % sur trois ans. Il s’agit de la société Les Eco-Isolateurs, spécialisée dans la rénovation thermique. Basée à Caen (Calvados), cette entreprise compte 350 compagnons à travers la France,en plus de ses salariés.

ENENS, une société de négoce en fioul et combustible, basée à Lieusaint en Seine-et-Marne, a été créée en 2015. En 2018, elle réalisait déjà un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros avec notamment pour client le géant Total. Ce sont des pépites dont on ne parle presque jamais mais qui montrent le dynamisme réel et la vitalité du tissu entrepreneurial français.

Il y a les grands classiques dont les services et le conseil. Mais la vraie tendance qui monte se trouve du côté de la réduction des impacts environnementaux, dans le bâtiment et les transports. D’autres jolies progressions sont notables dans des secteurs comme la haute technologie avec l’imprimerie 3D et le portage salarial (une nouvelle forme d’emploi qui permet de développer une activité professionnelle indépendante).