Independent Spirit Awards 2020 : le palmarès

L’Adieu The Farewell © Film Independent Tous droits réservés

Comme le veut la tradition, la veille de la cérémonie des Oscars, qui débutera d’ici quelques heures à peine, a eu lieu celle des Independent Spirit Awards. Comme d’habitude, cette 35ème remise des prix censés récompenser le meilleur du cinéma américain indépendant a été festive et décontractée, dans une tente sur la plage de Santa Monica et animée par l’actrice Aubrey Plaza. Et pour une fois, il n’y aura probablement pas trop de connivence avec le vote des Oscars, puisque seulement cinq des lauréats de ce prix-ci sont également engagés dans la course au trophée suprême d’Hollywood. Parmi eux, seuls les sacres de Renée Zellweger dans la catégorie de la Meilleure actrice et de Parasite de Bong Joon-ho dans celle du Meilleur Film international paraissent inévitables, ainsi que, dans une moindre mesure, celui du documentaire American Factory Un milliardaire chinois en Ohio de Steven Bognar et Julia Reichert.

L’année dernière, les deux seuls doubles gagnants étaient Regina King en tant que Meilleure actrice dans un second rôle pour Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins et Roma de Alfonso Cuaron pour le Meilleur Film étranger. Le dernier film à recevoir à la fois l’Independent Spirit Award et l’Oscar du Meilleur Film était Moonlight de Barry Jenkins en 2017, précédé de Spotlight de Tom McCarthy en 2016, Birdman de Alejandro Gonzalez Iñarritu en 2015, 12 Years a Slave de Steve McQueen en 2014, The Artist de Michel Hazanavicius en 2012, ainsi que beaucoup plus tôt Platoon de Oliver Stone en 1987. En effet, jusqu’aux années 2000, il était rare de voir le choix principal du cinéma indépendant ne serait-ce que nommé à l’Oscar du Meilleur Film : Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 1995 et Fargo de Joel Coen en 1997.

Judy © Film Independent Tous droits réservés

Meilleur Film : L’Adieu The Farewell, produit par Anita Gou, Daniele Melia, Andrew Miano, Peter Saraf, Marc Turtletaub, Lulu Wang, Chris Weitz et Jane Zheng

Meilleurs réalisateurs : Benny Safdie et Josh Safdie pour Uncut Gems, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure actrice : Renee Zellweger dans Judy, sortie française le 26 février

Meilleur acteur : Adam Sandler dans Uncut Gems, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure actrice dans un second rôle : Zhao Shuzhen dans L’Adieu The Farewell

Meilleur acteur dans un second rôle : Willem Dafoe dans The Lighthouse

Parasite © Film Independent Tous droits réservés

Meilleur scénario : Marriage Story par Noah Baumbach, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur Film international : Parasite (Corée du Sud) de Bong Joon-ho

Meilleur Documentaire : American Factory Un milliardaire chinois en Ohio de Steven Bognar et Julia Reichert, sans date de sortie cinéma en France

Uncut Gems © Film Independent Tous droits réservés

Meilleure photo : The Lighthouse – Jarin Blaschke

Meilleur montage : Uncut Gems – Ronald Bronstein et Benny Safdie, sans date de sortie cinéma en France

See you yesterday © Film Independent Tous droits réservés

Meilleur Premier film : Booksmart de Olivia Wilde, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur Premier scénario : See you yesterday par Frederica Bailey et Stefon Bristol, sans date de sortie cinéma en France

John Cassavetes Award (pour le Meilleur Film produit pour moins de 500 000 $) : Give Me Liberty de Kirill Mikhanovsky

Prix Robert Altman : Marriage Story de Noah Baumbach, sans date de sortie cinéma en France





