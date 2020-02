Politique

En octobre 1992, la Lituanie (Lietuva) adopte par référendum une constitution qui instaure une démocratie parlementaire. Celle-ci comprend un parlement de 141 membres, le Seimas, élu à un scrutin mixte (mélangeant pour moitié proportionnelle et pour moitié système majoritaire à deux tours), devant lequel est responsable le gouvernement, et un Président de la République élu au suffrage universel, doté de pouvoirs limités, mais qui peut, dans des situations précises, dissoudre le Parlement.

Depuis 2019, le président de la République est Gitanas Nauseda (indépendant).

De 2012 à 2016, Algirdas Butkevicius du parti social-démocrate est à la tête du gouvernement. En octobre 2016, c’est l’Union des paysans et des Verts (LPGU, centre) qui remporte les élections législatives. En conséquence, la Présidente charge l’ancien ministre de l’Intérieur M. Skvernelis de former un nouveau gouvernement de coalition, qu’il mène depuis le 22 novembre 2016. C’est la première fois depuis l’indépendance du pays que le Premier ministre n’est ni social-démocrate ni conservateur.

Le pays et l’UE

La Lituanie a déposé sa candidature en décembre 1995. La Commission européenne s’est déclarée favorable à l’adhésion en 1997 et a souligné que les critères politiques étaient d’ores et déjà satisfaits, dans la mesure où des réformes importantes en matière de lutte contre la corruption avaient été adoptées. Le succès de la transition vers l’économie de marché lui a permis d’aborder dans une situation favorable la pression concurrentielle de l’entrée sur le marché unique.

Le référendum des 10 et 11 mars 2003 a donné près de 90% de suffrages favorables à l’adhésion. Le pays a donc rejoint l’UE le 1er mai 2004. Il a assumé pour la première fois la présidence de l’UE lors du second semestre 2013, marquée par le 3e sommet du partenariat oriental à Vilnius les 28-29 novembre 2013.

Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, la Lituanie se préoccupe tout particulièrement de son voisin russe. C’est pour cette raison que le pays a choisi de faire construire une clôture longue de près de 50 kilomètres entre l’Union européenne et la Russie.

La Lituanie a rejoint la zone euro le 1er janvier 2015.

Elle compte 11 députés au Parlement européen. Le Lituanien Virginijus Sinkevičius est commissaire européen responsable de l’Environnement, des océans et de la pêche.

Géographie

Avec 65 000 km2 et 3,4 millions d’habitants, la Lituanie est tout à la fois le plus grand, le plus peuplé et le plus méridional des trois Etats baltes. Ce pays plat au climat frais et humide partage des frontières avec, du Nord au Sud, la Lettonie, la Biélorussie, la Pologne et le cas particulier de la Russie, avec l’enclave de Kaliningrad, qui a été un enjeu sécuritaire et commercial majeur lors de l’élargissement oriental de l’Europe communautaire en 2004. La forte homogénéité ethnique de la population est un facteur de stabilité importante.

La population du pays se compose de 83, 5 % de Lituaniens, tandis que les minorités nationales recensées ne représentent que 16, 5 % de la population totale. Les principales minorités sont celles des Polonais (6, 7 %), des Russes (6, 3 %), des Biélorusses (1, 2 %), des Ukrainiens (0, 7 %), auxquels il faut ajouter quelques Lettons, Allemands et Tatares (recensement 2001).

Une centaine de kilomètres de côtes sur la Baltique offrent un débouché assez restreint à la navigation, en particulier avec les longues dunes de Courlande et sa lagune, à l’embouchure du Niémen. A l’image de ses voisins baltes, le pays s’est montré soucieux de préserver ses riches écosystèmes et il compte trente parcs nationaux.

Economie

Disposant de ressources naturelles limitées, le pays a su mettre à profit sa position géographique, et a établi de bonnes relations d’échanges et de complémentarité aussi bien avec la Russie qu’avec l’Allemagne. Les ressources traditionnelles du lin et de l’ambre, qui ont fait la célébrité du pays aux siècles passés, cèdent désormais la place à une stratégie de développement ambitieuse et pleinement intégrée à la perspective européenne.

La transition vers l’économie de marché a modifié radicalement le paysage industriel, financier et commercial lituanien en assurant en l’espace d’une décennie la privatisation massive de près de 90% de l’activité économique. Ces réformes structurelles sont parvenues à faire émerger des secteurs dynamiques, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies. La communication connaît depuis plusieurs années un développement rapide et constant.

Après avoir subi de plein fouet les conséquences de la crise russe de 1999, la situation économique et financière a connu un rattrapage puissant, qu’explique avant tout le dynamisme de ses exportations en direction de ses partenaires européens. L’économie du pays a connu une forte croissance pendant les années 2000.

Néanmoins, l’économie lituanienne a également été fortement touchée par la crise de 2008, son PIB ayant chuté de 14,7% en 2009. Le plan de rigueur adopté par la Lituanie a été l’un des plus sévères des pays de l’Union européenne (réduction des dépenses publiques de 30%, réduction de 11% des pensions de retraite, augmentation des taxes sur toute une série de biens…). Bien que l’activité économique soit irrégulière, le pays affiche depuis 2010 des taux de croissance positifs et supérieurs à 3% depuis 2011. Après avoir atteint 17,8% en 2010, le chômage au sens de l’OIT a diminué à 5,8% début 2019.

La croissance de la consommation interne, stimulée par des hausses de salaires mais limitée par une forte diminution de la population active (-14% entre 2003 et 2017), de même que la reprise des investissements publics, contribuent à stimuler la croissance. Le commerce extérieur lituanien qui, en 2015 et 2016, n’avait enregistré que des résultats médiocres, a connu une envolée en 2017. Les exportations ont progressé de 16,9% et les importations de 16,5%.

Bien que la politique de cohésion territoriale, notamment financée par l’UE, ait permis de réduire certaines disparités existantes et de dynamiser certaines régions, les inégalités demeurent particulièrement importantes puisque l’indice de Gini, en hausse depuis 2011, atteint 0,37 en 2016. C’est notamment le cas pour l’accès aux soins de santé, problématique essentielle de l’économie lituanienne. La Lituanie reste l’un des pays européens qui a connu la plus forte augmentation du niveau de participation des patients au coût des soins entre 2007 et 2013. En 2015, 35% à 50% des Lituaniens ont déclaré avoir déjà payé des pots-de-vin pour se faire soigner.

Histoire

Le Grand Duché et l’union avec la Pologne

1251 : la Lituanie est unifiée et érigée en Grand Duché sous l’autorité de Mindaugas. La conversion au catholicisme se heurte à l’hostilité de ses sujets et ne s’impose pas durablement.

1386 : l’Union personnelle du Grand Duché de Lituanie et du royaume de Pologne dans les mains de la dynastie des Jagellons coïncide avec sa conversion définitive et tardive au christianisme catholique.

1569 : l’association se transforme en incorporation définitive de l’Etat balte à la monarchie polonaise avec l’Union de Lublin.

La Lituanie tombe dans le giron russe puis gagne l’indépendance

1772-1795 : les dépeçages successifs de la Pologne par les puissances d’Europe centrale, Russie, Prusse et Autriche-Hongrie aboutit à l’annexion progressive de la Lituanie par la Russie tsariste.

1864 : au lendemain de la révolte du pays, la langue lituanienne est interdite par les autorités russes, sans parvenir à freiner l’émergence d’une élite nationale moderne, tournée vers l’Europe occidentale.

1918 : l’indépendance, favorisée par l’occupant allemand et par la fragilité de la Russie soviétique au lendemain de la Révolution de 1917, est déclarée et reconnue, mais Vilnius revient à la Pologne, créant une situation de tensions et de conflits militaires récurrents.

1926 : la jeune République est soumise au gouvernement autoritaire de Voldemaras puis Smetona.

Après le glacis soviétique, la Lituanie est la première à se libérer

1940 : conformément à l’accord conclu avec l’Allemagne en marge du pacte germano-soviétique, l’URSS envahit et annexe la Lituanie, soumise à la dictature stalinienne.

1990 : la Lituanie est le premier des pays d’Europe de l’Est à se détacher effectivement de l’emprise soviétique, malgré l’opposition de la Russie. Les troupes russes quittent définitivement le pays en 1993, deux ans après la reconnaissance internationale du nouvel Etat.

2004 : la Lituanie entre dans l’Union Européenne et l’Alliance Atlantique.

Hymne et drapeau

Lors de sa création, le choix des couleurs du drapeau lituanien s’est porté sur le jaune qui symbolise le soleil, la lumière et la prospérité, le vert figurant la beauté de la nature, la liberté et l’espoir, et enfin le rouge qui rappelle la terre, le courage et le sang versé pour la patrie. Bien évidemment, le jaune du soleil est placé en haut du drapeau.

Si la fête nationale lituanienne du 16 février commémore la date de la déclaration de l’indépendance du pays en 1918, le « jour du drapeau » rappelle chaque 1er janvier le moment où, en 1919, cet emblème fut hissé pour la première fois sur une tour de Vilnius.

L’hymne de la Lituanie a été composé en 1898 et adopté en 1992. Son auteur, Vincas Kudirca, est un médecin, écrivain, et polémiste, leaders de l’éveil national lituanien. Ses nombreux articles, en particulier dans le journal clandestin « La Cloche », appellent ses compatriotes à résister à la russification et ne pas céder à la tentation de l’exil. Il écrit en 1898 les paroles et la musique de ce chant, qui sera interprété en public en 1905.

Voir l’étude de Notre Europe – Institut Jacques Delors