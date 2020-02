Selon les estimations du réseau de veille sanitaire Sentinelles, l’épidémie de gastro-entérite perd de plus en plus de terrain. Le pic épidémique a été atteint au cours de la deuxième semaine de janvier. Depuis, les cas de diarrhée aigüe diminuent. Les régions les plus touchées sont la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et la Nouvelle-Aquitaine.





Sante magazine