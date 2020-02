Avec l’arrestation d’Islam Alloush à Marseille, le futur procès d’un tortionnaire syrien

Islam Alloush, un djihadiste syrien accusé de crimes de guerre a été arrêté à Marseille le 29 janvier. Il a été mis en examen le 31 pour “actes de torture et complicité”, “crimes de guerre” et “complicité de disparitions forcées”, et placé en détention provisoire. Son mouvement a, entre autres crimes, enlevé Samira Al-Khalil, l’épouse de l’intellectuel Yassine Al-Haj Saleh, qui commente à chaud la signification de cette arrestation sur un site turc tenu par un groupe d’intellectuels syriens exilés.







Source link

Partager cet article: Tweet

Plus