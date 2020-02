Tout savoir sur la FIFA eClub World Cup 2020

Milan accueille la FIFA eClub World Cup du 7 au 9 février

Quelle équipe sera sacrée championne du monde des clubs ?

Aperçu : Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D

48 joueurs, 24 équipes, 1 trophée : les meilleurs clubs EA SPORTS FIFA de la planète rivaliseront pour s’adjuger la couronne mondiale du 7 au 9 février lors de la FIFA eClub World Cup 2020™.

Après des qualifications qui ont vu 190 équipes se disputer 24 places, un nouveau club entrera dans l’histoire à l’issue de la phase finale qui se déroulera à Milan, en Italie.

Préparez-vous à trois journées de lutte acharnée entre les poids lourds du circuit compétitif FIFA, dont les anciens champions du monde ‘MrDone’ et ‘HugeGorilla’, le leader PlayStation ‘QLASH_Crazy’ et le numéro 1 Xbox ‘Tekkz’.

Format

Le tournoi propose un format original de duels en 1 contre 1 et 2 contre 2. Les équipes seront tout d’abord réparties en quatre groupes de six et se rencontreront à trois reprises. Les deux premiers matches se dérouleront en 1 contre 1, l’un sur Xbox ou PlayStation et le second sur l’autre console. Le troisième se jouera en 2 contre 2. Il sera possible de gagner jusqu’à 9 points par série de matches.

Avant le tournoi, chaque équipe désignera sa console de prédilection pour les rencontres en 2 contre 2 et un tirage au sort sur site déterminera celle qui sera utilisée.

Les quatre premières équipes de chaque groupe accéderont au deuxième tour, qui débutera par les huitièmes de finale. Elles s’affronteront dans le cadre de confrontations à élimination directe comprenant deux manches, la première en 1 contre 1 et la deuxième en 2 contre 2.

En cas d’égalité à l’issue de ces deux manches, un troisième face-à-face en 1 contre 1 désignera le vainqueur. Le choix des consoles utilisées dans le premier match en 1 contre 1 et 2 contre 2 sera basé sur les performances des équipes après la phase de groupes.

Où suivre le tournoi

Dotation par équipe

Au total, les 24 équipes en lice se partageront 100 000 USD et de précieux points sur la Route de la FIFA eWorld Cup 2020™.

• 1ère place : 40 000 USD

• 2ème place : 20 000 USD

• 3ème-4ème place : 10 000 USD

• 5ème-8ème place : 2 000 USD

• 9ème-16ème place : 1 000 USD

• 17ème-24ème place : 500 USD

Points Global Series par joueur

• 1ère place : 2 000

• 2ème place : 1 400

• 3ème-4ème place : 800

• 5ème-8ème place : 500

• 9ème-16ème place : 300

• 17ème-24ème place : 150

Aperçu des groupes

Découvrez les 24 équipes en lice dans l’eClub World Cup 2020 :

Fifa