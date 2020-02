L’association Attitude Prévention tient à rappeler que sous réserve de l’accord d’un médecin et d’un contrôle cardiaque régulier, l’activité physique n’est pas dangereuse pour un malade cardiaque : elle permet de rendre plus performant le cœur, de le protéger plus longtemps et de prévenir un nouvel accident cardiaque. Les patients ont même la possibilité de se voir prescrire des activités physiques adaptées (APA).





Sante magazine