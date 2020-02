La FIFA eNations Cup 2020 au Danemark

La seconde FIFA eNations Cup™ aura lieu à Copenhague, du 22 au 24 mai

Les meilleures nations d’eSports FIFA s’affronteront lors de la FIFA eNations Cup 2020

La France espère se qualifier pour défendre son titre

C’est une grande nouvelle pour le développement de l’eSports FIFA : la FIFA et la Fédération danoise de football (DBU) ont fait savoir le 3 février 2020 que le Danemark allait organiser la FIFA eNations Cup 2020. Pour la première fois, l’une des compétitions les plus excitantes de la scène eSports FIFA aura lieu en public.

La compétition officielle de FIFA entre équipes nationales se déroulera du 22 au 24 mai. Les joueurs s’affronteront tout au long du tournoi dans des matches en 2 contre 2 pour déterminer la meilleure nation des EA SPORTS FIFA 20 Global Series. Copenhague accueillera donc les meilleures nations des EA SPORTS FIFA 20 Global Series après l’édition inaugurale, en 2019 à Londres.

La France a remporté la première FIFA eNations Cup grâce à une équipe composée de Corentin « MAESTRO » Thullier et Lucas « DaXe » Cuillerier. Elle commencera la défense de son titre dès avril, avec les qualifications en ligne. Vingt-quatre des meilleures nations des EA SPORTS FIFA 20 Global Series se retrouveront au Danemark en mai pour tenter de remporter le titre et se partager un pot commun de 100 000 USD.

Interrogé sur le choix du Danemark pour accueillir la compétition, Christian Volk, directeur de l’e-Football et du gaming de la FIFA, a déclaré : « Le Danemark et la DBU se sont tout de suite imposés à notre esprit pour organiser la FIFA eNations Cup en 2020, car le pays peut s’appuyer sur de nombreux supporters et sur un riche passé dans le domaine de l’eSports. Après le succès de l’édition inaugurale, l’an dernier à Londres, nous sommes heureux de voir la FIFA eNations Cup débarquer au Danemark pour proposer au public local l’énergie et le dynamisme d’un format de compétition innovant. En outre, le tournoi aura lieu pour la première fois devant un vrai public ».

Kenneth Reeh, P-DG délégué de la DBU, a lui aussi fait part de son enthousiasme : « Nous sommes fiers que la ville de Copenhague ait été choisie pour accueillir la FIFA eNations Cup 2020. Nous avons hâte de recevoir les joueurs et les supporters pour ce qui s’annonce comme un événement mémorable. L’année dernière, notre équipe a eu le plaisir de participer à l’édition inaugurale à Londres. Cette année, nos joueurs auront la chance de concourir chez eux, à Copenhague. L’eSports est très populaire au Danemark. Nous sommes donc enthousiastes à l’idée d’ouvrir nos portes et d’organiser les rencontres en présence de nombreux spectateurs ».

La FIFA eNations Cup, qui s’ajoute au calendrier de la saison en cours, verra s’affronter les meilleures nations et les meilleurs joueurs FIFA dans un format original (2 contre 2) sur Xbox et PlayStation, pendant la phase de groupes. Les deux premiers de chacun des quatre groupes accéderont aux matches à élimination directe.

La période durant laquelle les équipes nationales pourront choisir leurs joueurs a déjà commencé. Des tournois de qualifications nationaux sont actuellement organisés par les associations membres éligibles, aux quatre coins du monde. Le tirage au sort officiel de la FIFA eNations Cup 2020 aura lieu en amont du tournoi, au printemps 2020.





Fifa