Sans secret bancaire, la finance suisse tente de rebondir

Un bâtiment tout en courbes, en légèreté mais aussi en transparence : Lombard Odier, s’installera dès 2022 dans son nouveau siège sur le bord du Léman, à Bellevue, où les travaux viennent d’être lancés. Cette construction résume à elle seule l’histoire récente et difficile des banques privées suisses. Ces dernières promettent de jouer la transparence, depuis que des échanges automatiques de renseignements financiers avec les pays de l’Union européenne ont été enclenchés en 2018. » Un coffre-fort habillé de pierre ne correspondrait plus à l’image d’une banque contemporaine « , explique ainsi Pierre de Meuron, architecte du projet. Lombard Odier tient aussi, avec ce nouveau bâtiment, à démontrer sa résistance. La vénérable maison fait front, comme ses concurrents, malgré la disparition de nombre de clients de la place, des italiens et des français, qui ont préféré rapatrier leurs fonds et régler (partiellement) leurs arriérés d’impôts. Quelques observateurs narquois relèvent d’ailleurs que le but premier du déménagement consiste sans doute à réaliser une belle opération financière : » Le prix du mètre carré à Bellevue n’a rien à voir avec celui des hôtels particuliers occupés actuellement rue de la Corraterie « , confie un connaisseur.

Effet de ciseaux

» Si elles font preuve de résilience, les banques privées suisses affrontent encore des temps difficiles « , relève Jean-François Lagassé, associé responsable des Services Financiers chez Deloitte Suisse. Selon le cabinet de conseil, la rentabilité de ces établissements a chuté de 17 points au cours des cinq dernières années, et devrait en perdre encore autant d’ici 2023. En dix ans, pour l’ensemble des établissements de la Confédération, ce sont plus de 9 milliards de Francs suisses (8,42 milliard d’euros) de bénéfices qui sont partis en fumée. » Avant, le secret bancaire était facturé de fait aux clients, ce qui permettait des gains faciles, analyse un banquier de la place. C’était moins le service rendu que la discrétion qui apparaissait comme un élément de compétitivité. Il faut revoir tout cela de fond en comble. «

Simultanément, au diapason des autres banques européennes, les établissements suisses ont également dû renforcer toutes leurs procédures de respect des normes réglementaires : » Les effectifs dans la compliance ont été multipliés par trois ces dernières années « , relève Cynthia Tobiano, numéro deux exécutive du groupe Edmond de Rothschild. Pour noircir encore le tableau, les établissements ont, comme leurs homologues été frappés de plein fouet par la baisse des taux d’intérêt. Depuis cinq ans, les banques suisses ont ainsi payé plus de 8 milliards de francs suisses d’intérêts à la Banque nationale, dont 2 milliards pour la seule année 2019.

» La base de coût a explosé et les revenus, notamment les marges d’intérêts, ont chuté : les établissements sont pris dans un dangereux effet de ciseaux difficile « , décrypte Jean-François Lagassé.

Tempête sur le Léman ?

Certains établissements n’ont pas réussi à s’adapter à ce nouveau monde, d’où un nombre conséquent de disparitions de petites banques, souvent acquises par des grandes sœurs, à l’image de la banque Morval absorbée par l’italien Intesa Sanpaolo. De 148 en 2018, les établissements gérants des fortunes privées sont passés à 127 fin 2018, selon Deloitte. » Des petits établissements survivent en continuant un jeu dangereux, refusant de communiquer leurs informations à l’étranger et garantissant un secret bien incertain à leurs clients, relève un banquier. Même s’ils savent que cela n’aura qu’un temps et qu’une telle stratégie leur coûtera très cher à terme. «

Preuve de la profondeur de la crise : elle va jusqu’à modifier les mentalités des pourtant très conservateurs genevois. L’université de Genève s’est ainsi étonnée à devoir assurer une sécurité plus importante lors d’une conférence organisée avec Credit Suisse que pour la venue de Thomas Piketty. » Jusqu’à récemment, pour faire carrière et réussir sa vie sociale en Suisse, il fallait afficher dans son CV un bon grade dans l’armée et un passage dans la finance, explique un fin connaisseur de la vie helvétique. Le deuxième point est de moins en moins indispensable. «

La « stratégie du zèbre »

Touchée-coulée, la banque suisse ? Au fond du lac, les prestigieux établissements genevois ? En réalité, le système a encore de la ressource. Les fonds sonnants et trébuchants continuent d’affluer. Toutes banques confondues, les actifs venus de l’étranger pesaient 1 421 milliards de francs suisses en novembre 2019 dans les coffres suisses, contre 1 344 milliards il y a trois ans. « Les flux provenant des pharmaciens et des petits entrepreneurs français, sur lesquels reposait une partie significative de l’économie bancaire depuis les années cinquante, sont taris, relève un journaliste genevois. Mais il est remplacé par de l’argent venant d’Inde et du Moyen-Orient. » Signe des liens tissés avec ces pays lointains, l’aéroport de Genève programme deux vols quotidiens en provenance de Dubaï. Les ONG émettent du coup quelques doutes sur la profondeur du nettoyage du système bancaire : Andreas Missbach, de l’ONG Public Eye décrit ainsi une « stratégie du zèbre » : « de l’argent blanc et propre pour les pays riches et développés, mais de l’argent sale et noir pour les pays en voie de développement et les plus faibles. »

Sonnées mais toujours sur le ring, les banques suisses cherchent à reprendre l’avantage. Une fois que la mer du secret bancaire s’est retirée, les places financière du pays veulent croire qu’il reste l’essentiel dans le paysage : un savoir-faire ancestral. « Les clients viennent ici pour le « swiss made », dans la banque comme dans l’horlogerie, relève Edouard Cuendet, directeur de Genève Place Financière. Ils recherchent la stabilité institutionnelle et financière, qui demeure l’un de nos meilleurs atouts dans un monde sous tension. »

Du blanchiment à la finance verte

Depuis quelques années, Genève tente également d’ouvrir une nouvelle voie, celle de la finance durable. La main sur le coeur, les banques jurent qu’elles ne sont plus là pour blanchir des capitaux mais pour verdir la finance ! « Le pays a manqué le virage de la gestion d’actifs, captée principalement par le Luxembourg et l’Irlande, relève Jean-François Lagassé. En se montrant agile et rapide, en jouant un rôle actif dans la standardisation des règles en matière de finance durable, le pays peut attirer des fonds et des talents dans ce domaine. »

Patrick Odier a ainsi hissé haut le drapeau vert. Fait unique pour une banque privée, Lombard Odier a obtenu en mars 2019 une certification B Corp, en raison des efforts menés pour proposer des produits verts et durables à sa clientèle. Pour y parvenir, l’établissement, qui revendique de travailler sur ces thèmes depuis 1997, a modifié ses statuts datant de 1796 et développé ses propres méthodes d’évaluation en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Depuis la certification, il a en outre recruté en août un responsable de la recherche et de la stratégie en matière d’investissement durable, qui passe au crible les modèles économiques des entreprises dans lesquelles Lombard Odier investit. Il a embauché simultanément une responsable du développement durable, pour s’appliquer en interne le même traitement. Et depuis, le téléphone n’arrête pas de sonner : « Un grand groupe suisse m’a contacté pour savoir comment devenir b-Corp, explique Patrick Odier, associé gérant de la banque. Quant aux investisseurs institutionnels, ils nous posent systématiquement des questions. Tant mieux si nous pouvons susciter l’émulation et l’intérêt. »

Stratégie de place

Edmond de Rothschild affiche la même volonté, revendiquant désormais des investissements conformes aux critères ESG pour 90 % de son portefeuille de private equity. « La finance durable pourrait être un élément de différenciation en faveur de la Suisse, estime Cynthia Tobiano. La clientèle fortunée manifeste un vrai souci d’impact positif à travers leurs investissements. »

Les pouvoirs publics se mettent en ordre de bataille pour appuyer cette démarche : le conseil fédéral voit dans la finance durable de grandes opportunités pour la Suisse et sa place financière, a ainsi clamé l’institution basée à Bern, le 6 décembre 2019, tout en lançant un groupe de travail à ce sujet. « Aujourd’hui, une vraie stratégie se dessine sur ce sujet », se félicite Edouard Cuendet, directeur de Genève Place Financière. Les résultats sont déjà visibles sur les marchés. Au dernier pointage, fin 2018, le marché de l’investissement durable en Suisse a plus que triplé en deux ans, passant de 215 milliards à 716,6 milliards de francs suisses.