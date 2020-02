Prévention, accompagnement, bienveillance, empowerment. Le Planning Familial lance une série documentaire de six podcasts, écrite et réalisée par la journaliste Isabelle Duriez. Au cœur de ce projet, un fil rouge : liberté, égalité, sexualités. On y parle consentement, contraception, IVG, mais aussi orientation sexuelle et handicap. Le premier épisode de la série est disponible depuis jeudi 30 janvier.





Sante magazine