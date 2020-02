Tarifs des péages : nouvelle hausse à prévoir

+0,82%, c’est la hausse moyenne du prix des péages dès samedi 1er février. En effet, emprunter l’autoroute va couter plus cher en 2020. Cette nouvelle augmentation pose un problème aux particuliers et professionnels qui empruntent souvent ces routes. Mauvaise nouvelle notamment pour les usagers en Rhône-Alpes. Sur l’un des tronçons, le prix augmente de 0,20 € Les tarifs ont ainsi flambé de 5,7% en trois ans. Une situation pesante pour certains conducteurs.

Un automobiliste regrette : « Tous les ans, c’est une part un peu plus importante de mon budget. » En Isère, même son de cloche du côté d’un chauffeur routier qui s’inquiète pour les dépenses de son entreprise. « Pour les grosses sociétés qui ont énormément de camions, c’est évident, ça fait beaucoup de coûts supplémentaires », révèle-t-il. Serge Pommelet, PDG d’une entreprise de logistique, explique que ces hausses devront être compensées. « On a un budget à peu près de 250 000 euros par an de péage, de frais de péage, c’est à peu près 5% de nos coûts au niveau du transport, donc forcément, chaque hausse a un impact qu’on essaye de répercuter sur le client quand on le peut. Quand on ne peut pas, on prend sur notre propre marge », indique-t-il.

