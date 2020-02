Tout savoir sur la Lettonie : son régime politique et ses dirigeants, ses relations avec l’Union européenne, sa géographie, son économie, son histoire, son drapeau et son hymne.

Politique

La Lettonie est une république parlementaire. Elle est, des trois Etats baltes, celui dont la structure démographique a été le plus modifiée par l’annexion soviétique. Le pays compte environ 40 % de non-Lettons et 37 % de russophones.

Si le Président letton est commandant en chef des forces armées, nomme le Premier ministre et a le droit de proposer ou renvoyer des lois au Parlement, c’est le Premier ministre qui représente la Lettonie lors des sommets de l’Union européenne.

Le 7 janvier 2019, Arturs Krišjānis Kariņš, député européen d’Unité (centre droit), est désigné par le président pour former un gouvernement. Il constitue alors une coalition gouvernementale de cinq partis, allant du centre à la droite radicale, que le Parlement letton (la Saeima) approuve le 23 janvier.

En janvier 2016, Māris Kučinskis est devenu Premier ministre après la démission de Laimdota Straujuma (parti de l’Unité, libéral-conservateur). Māris Kučinskis est membre du parti régionaliste et plutôt eurosceptique Liepāja, associé à l’Union des Verts et Paysans (centriste et écologique). Son gouvernement a été investi le 11 février 2016. Lors des élections législatives du 6 octobre 2018, les sociaux-démocrates du parti « Harmonie », qui défend les minorités russes, sont arrivés en tête avec 19,9% des voix. Les populistes du KPV LV (14,1%) sont arrivés en 2e position, devant ceux du Nouveau Parti conservateur (13,6 %). Le Parlement issu des urnes était très fragmenté.

Le 29 mai 2019, la Saiema a élu l’indépendant Egils Levits en tant que président de la République.

Raimonds Vejonis était Président de juin 2015 à mai 2019. Ancien ministre de la Défense, il est membre du parti écologiste letton. Cela fait de lui le premier chef d’Etat écologiste de l’Union européenne.

Le pays et l’UE

Dès 1992, un an après son indépendance, la Lettonie est intégrée au programme PHARE, à l’instar des autres Etats baltes. Entre 1992 et 1995, des accords commerciaux sont conclus entre la Lettonie et les Communautés européennes. En 1995, le pays dépose officiellement sa candidature pour rejoindre l’Union. Il conclut en 1998 avec les Communautés européennes un partenariat d’adhésion.

Le pays remplit peu à peu les critères politiques et économiques édictés à Copenhague. Les progrès sont constants en ce qui concerne la transposition en droit national de la législation communautaire. Une politique active de simplification des procédures de naturalisation est menée afin de permettre l’intégration de la minorité russe, qui demeure une des conditions posées à son entrée dans l’Union. Le pays adhère finalement à l’UE le 1er mai 2004 et devient membre de la zone euro en 2014.

La Lettonie compte 8 députés européens. L’ancien Premier ministre Valdis Dombrovskis (PPE) est Vice-président exécutif de la Commission européenne pour l’Économie au service des personnes. Il était déjà responsable de l’économie et du dialogue social lors de la précédente Commission, de 2014 à 2019.

La Lettonie a exercé la présidence du Conseil de l’UE pour la première fois lors du premier semestre 2015.

Géographie

D’une superficie de 64 600 km², la Lettonie est bordée à l’ouest par la mer Baltique, au nord par l’Estonie, à l’est par la Russie, au sud-est par la Biélorussie, au sud par la Lituanie.

Les forêts recouvrent 44% du territoire (pins, épicéas, bouleaux et trembles). On y trouve beaucoup de cerfs, de sangliers sauvages et de nombreuses variétés d’oiseaux dont les cigognes noires.

Près d’un tiers des 2,4 millions d’habitants de la Lettonie résident à Riga, qui domine largement l’économie, la politique et la culture du pays. La division de la population entre Lettons et minorité russe, de l’ordre d’un tiers des habitants, est encore soulignée au niveau des villes, où résident la plupart des russophones.

Economie

Le pays a particulièrement été touché par la crise économique mondiale de 2008, avec une récession de 14,3% en 2009 et un taux de chômage de 19,5% en 2010, dont 45% de chômeurs longue durée. L’économie du pays a redémarré grâce aux exportations rendues plus compétitives, non par la dévaluation de la monnaie mais par une importante cure d’austérité : un tiers de fonctionnaires en moins, baisse des salaires jusqu’à 30%, hausse de la TVA…

Le redressement du pays a été particulièrement commenté puisque dès 2011, le PIB croit à nouveau, de 6,2%. La Banque mondiale considère la Lettonie comme pays à revenu supérieur depuis 2012 : la même année, le déficit budgétaire est passé sous la barre de 3%, de manière à pouvoir adopter l’euro le 1er janvier 2014. Elle a également rejoint l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en juin 2016.

Devant la Russie, l’UE est le premier partenaire commercial de la Lettonie, et notamment ses voisins baltes vers lesquels le pays exporte des produits alimentaires (19%), du bois (son unique ressource naturelle) et des meubles ou encore des téléphones et de l’électroménager. En revanche, le pays affiche un déficit commercial presque systématique du fait de sa dépendance énergétique avec la Russie. Le secteur tertiaire représente par ailleurs 74% du PIB, du fait notamment d’une législation fiscale attractive.

Enfin, la société lettone est l’une des plus inégalitaires au sein de l’Union européenne, d’un niveau comparable à la Grèce ou à la Roumanie, avec un indice de Gini de 34,5 en 2016. Les inégalités ont cependant diminué de 4,4 points depuis 2006.

Histoire

Xème siècle : apparition des tribus Lives et Estes dans la région.

XIIIème siècle : l’État de Livonie est instauré et se perpétue deux cents ans durant. Il regroupe à peu près les territoires de l’Estonie et de la Lettonie d’aujourd’hui.

1561: la guerre de Livonie oppose la Pologne à la Russie. Plusieurs provinces lettones passent sous le contrôle de la Pologne, tandis que le pays est divisé en deux.

1621 : après de nombreux conflits, les Suédois se partagent les territoires avec les Polonais.

1710 : à la suite de la Grande Guerre nordique, Pierre le Grand, tsar de Russie, annexe la Livonie.

1918 : la Lettonie déclare son indépendance le 18 novembre.

1920 : la signature du Traité de Riga par la Russie reconnaît l’indépendance de la Lettonie, consacrée par l’adoption d’une Constitution en 1922.



1944 : annexé, le pays subit l’occupation soviétique jusqu’en 1991.

20 janvier 1991: Coup d’Etat, déclaration d’indépendance. La Constitution de 1922 est remise en vigueur. Depuis 1989 les Etats Baltes revendiquaient leurs libertés. Le 23 août 1989, une grande chaîne humaine avait été organisée à travers les trois pays baltes (De Vilnius à Tallin en passant par Riga), pour le cinquantième anniversaire du pacte germano-soviétique. Les troupes russes se retirent définitivement en 1994.



1er mai 2004 : la Lettonie rejoint l’Union Européenne et l’OTAN.

Hymne et drapeau

L’hymne letton fait son apparition en 1873, lors de la Fête nationale du chant à Riga. Ecrit et composé par le professeur Kārlis Baumanis, membre du mouvement « jeunes Lettons », cette mélodie tranquille est représentative de l’importance du chant, véritable vecteur d’identité du peuple letton.

L’Unesco a inscrit la célébration des chants et danses baltes, pour les trois pays estonien, letton et lituanien, à la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le drapeau remonte au XIIIe siècle, ce qui en fait l’un des plus ancien du monde, au moins dans le concept esthétique. La couleur rouge rappellerait celle du jus de mûres servant à teinter les vêtements des guerriers lettons. Une version précise encore que ces couleurs ont été choisies lorsque, blessé lors d’une bataille, un chef fut transporté par ses soldats dans un drap blanc, le sang colorant alors ce drap de rouge par ses côtés. L’étoffe ainsi maculée servit de bannière et mena les guerriers à la victoire, devenant l’emblème de la Latvie, future Lettonie.

